    प्रेमी की हत्या के आरोप में प्रेमिका के पिता-चाचा समेत तीन को लोगों को भेजा जेल

    By Ankur Kumar Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 10:13 PM (IST)

    एक हृदयविदारक घटना में, एक युवती के प्रेमी की हत्या के आरोप में, पुलिस ने युवती के पिता और चाचा सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार ने कथित तौर पर प्रेम संबंध का विरोध किया और युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    संवाद सहयोगी, मौदहा। बीते बुधवार को अपनी प्रेमिका से मिलने के दौरान युवती के चाचा को चाकू मारने पर अन्य स्वजन द्वारा प्रेमी की पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने युवती के पिता व दोनों चाचा को जेल भेज दिया है।

    बांदा जनपद के जसपुरा गांव निवासी 30 वर्षीय रवि पुत्र मैयादीन बुधवार को अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव मौदहा क्षेत्र स्थित उसके घर पहुंचा था। जहां पर युवती के चाचा पिंटू ने उसे देख लिया और विरोध जताया तो युवक ने चाचा के पेट में चाकू से हमला कर घायल कर दिया था।

    पीटकर उतारा था मौत के घाट

    यह देख युवती के अन्य स्वजन ने युवक को पकड़ लिया और लाठी-डंडो से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी थी। जिसके बाद मृतक के पिता मैयादीन ने कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसपर पुलिस ने युवती के पिता पुत्तन, चाचा मुकेश व बल्ली व दादी कल्ली तथा परिवार के ही सूबेदार सहित पांच लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

    शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती के पिता पुत्तन, चाचा मुकेश व बल्ली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोतवाली प्रभारी उमेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना की गहनता से जांच की जा रही है।