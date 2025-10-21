UP News: कूड़ा फेंकने को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, एक-दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए; 3 गिरफ्तार

Language
    By Mohit Dwivedi Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 07:14 AM (IST)

    बिंवार थाना क्षेत्र के कुनहेटा गांव में कूड़ा फेंकने को लेकर रामरूप और गोरेलाल के बीच विवाद हो गया। उलाहना देने पर रामरूप ने अभद्रता की और फिर मारपीट शुरू हो गई। रामरूप के भाई शत्रुरूप ने गोरेलाल को लाठी से मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने गोरेलाल, रामरूप और शत्रुरूप को गिरफ्तार कर लिया है।

    कूड़ा विवाद: कुनहेटा गांव में मारपीट, तीन गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, बिंवार। थाना क्षेत्र के कुनहेटा गांव निवासी रामरूप घर के बाहर सफाई कर कचरा कूड़ा करकट को पड़ोसी गोरेलाल के दरवाजे के बाहर लगा दिया है। उलाहना के देने पर अभद्रता करने लगा है। शोर होने पर राम रूप का सगा भाई शत्रुरूप आ गया है।

    दोनों पक्ष में एक दूसरे के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट होने से कपड़ा फट गए हैं। उसी समय सतरूप के गोरेलाल के हाथ शरीर में लाठी से वार के किए जाने से गंभीर चोट आ गई है। दोनों पक्ष के चौकी कुनहेटा में तहरीर के दिए जाने पर पुलिस ने जांच का कार्य किया है। चौकी प्रभारी रवींद्र कुमार ने गोरेलाल राम रूप सतरूप को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। संसू