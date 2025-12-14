Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     'सब मर गए...', हमीरपुर हादसे में बोलेरो में फंसे चालक विमल ने घर पर फोन कर क्या कहा?

    By Anurag Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:50 PM (IST)

    हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसे में बोलेरो सवार कई लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद बोलेरो चालक विमल ने फोन कर परिवार को दुर्घट ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। घटना के बाद बोलेरो में फंसे चालक ने हिम्मत करके घरवालों को फोन से सूचना दी और बोला हमारा एक्सीडेंट हो गया है। सब मर गए हैं...मै ही बचा हूं थोड़ी देर में मै भी मर जाऊंगी। जल्दी से आ जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वजन के पास पहुंची इस सूचना से खलबली मच गई और सभी लोग तत्काल घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। बस की टक्कर इतनी जोरदार थी कि 14 फीट की बोलेरो छह फीट में सिमट कर रह गई थी।

    उसकी पिछला हिस्सा छत समेत आगे बोनट की तरफ खिसक गया था। जिसके चलते गाड़ी में बैठे सभी लोग बुरी तरह से फंस गए और चीख पुकार कर रहे थे।

    रविवार की सुबह मौदहा कोतवाली के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के 71 नंबर पिलर के पास हुई इस घटना के बाद जो मंजर था वह बहुत ही भयभीत करने वाला था। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर शवों के चीथड़े पड़े थे और खून से एक्सप्रेस-वे लाल था। इस घटना में घायल घनश्याम का बेटा और बोलेरो चालक विमल भी गंभीर रूप से घायल हो गया था।

    स्वजन ने बताया कि घायल अवस्था में विमल ने फोन करके बताया कि हमारा एक्सीडेंट हो गया और सब मर गए हैं। जल्दी से आ जाओ। जिसके बाद परिवार के लोगों में खलबली मच गई। महिलाएं और बच्चे सभी बेहाल हो गए। बोलेरों में फंसे सभी को कड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया।

    महिलाओं व बच्चों की चीत्कार से गूंजा सीएचसी परिसर

    सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मृतकों के शव आते ही महिलाओं, बच्चों समेत अन्य स्वजन की चीत्कार से सीएचसी परिसर गूंज उठा। लोग एक दूसरे को दिलासा देते नजर आए। सभी मृतक खेती किसानी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। घनश्याम अपने पीछे दो लड़के व एक लड़की समेत पत्नी को बिलखता छोड़ गया है।

    वहीं उसके छोटे भाई रामसहोदर के भी दो लड़कियां व एक लड़का है। उसकी मौत से पत्नी शांति की हालत खराब है। सिद्ध गोपाल भी अपने पीछे दो लड़के व एक लड़की समेत पत्नी देवरती को बिलखता छोड़ गया है।

    इसके अलावा घनश्याम की मौसी का लड़का सोनू भी अपने पीछे दो लड़कियां व एक लड़के समेत पत्नी ममता को रोता बिलखता छोड़ गया है। एक ही परिवार में हुई चार मौतों के चलते जमुना पुरवा में भी शोक छा गया। अधिकांश घरों में रविवार को चूल्हे नहीं जले।

    बोलेरो का नही था बीमा, बस के सभी कागजात मिले पूरे

    यात्रीकर मालकर अधिकारी (पीटीओ) चंदन पांडेय ने बताया बोलेरो का बीमा नही था। इसके अलावा फिटनेस समेत अन्य कागजात पूरे थे। वहीं गुजरात से श्रद्धालुओं को लेकर आ रही जिस बस ने बोलेरो में टक्कर मारी थी। उसका बीमा, फिटनेस, प्रदूषण, परमिट समेत अन्य सभी कागजात पूरे थे। घटना को लेकर हर एंगल पर जांच की जा रही है।

    पीटीओ ने बताया कि बोलेरो सवार लोग कहीं न कहीं एक्सप्रेस वे के सफर में बरती जाने वाली सावधानियों से अनभिज्ञ थे। बोलेरो या तो खड़ी थी या फिर बहुत ही धीमी गति होगी। जिसके कारण पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी और यह घटना हो गई।

    पिता के शव से लिपटकर रोता नजर आया घायल विमल

    घटना के बाद निकाले गए शव के बाद घायल विमल ने जैसे ही अपने पिता को मृत अवस्था में देखा वह उनके शव से लिपटकर रोता नजर आया। वहीं अन्य स्वजन भी शव देखकर बेसुध दिखे। घटना के बाद शव क्षत विक्षत हो गए थे। तीन शवों का पोस्टमार्टम हमीरपुर में किया जा रहा है। वहीं सोनू के शव का पोस्टमार्टम बांदा में हो रहा है।