    हाईटेंशन लाइन से टकराकर डंपर जला, खलासी झुलसा; धमाके से स्कूल की दीवार फांदकर भागे बच्चे

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 02:34 PM (IST)

    हमीरपुर में एक खदान के पास जाम के दौरान एक डंपर हाईटेंशन लाइन से टकराकर जल गया, जिससे खलासी झुलस गया। पास के स्कूल में हाईटेंशन लाइन में धमाके के कारण भगदड़ मच गई और बच्चे स्कूल से बाहर भाग गए। पुलिस और दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और घायल खलासी को अस्पताल पहुंचाया।

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। खदान के रास्ते में उड़ रही धूल के विरोध में युवक द्वारा लगाए गए जाम के बीच फंसा एक डंपर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया और कुछ ही मिनटों में धूं-धूंकर जलने लगा। इस घटना में डंपर में बैठा खलासी झुलस गया।

    वहीं कंपोजिट स्कूल से गुजरी हाईटेंशन लाइन में हुए धमाके से स्कूल परिसर में भी खलबली मच गई और वहां पढ़ रहे करीब 40 से 45 बच्चों के बीच भगदड़ मच गई और बच्चे बाउंड्री फांदकर स्कूल से बाहर निकले। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस व दमकल टीम ने डंपर की आग पर काबू पाया और घायल खलासी को सरीला सीएचसी में भर्ती कराया गया है।


    थानाक्षेत्र चिकासी के इछौरा बेंदा में मौरंग खदान का संचालन शुरू हो गया है। जिसमें मौरंग लेने के लिए रोजाना सैकड़ों की संख्या में ट्रक पहुंच रहे हैं। खदान वाले रास्ते में पानी का छिड़काव न होने के कारण उड़ रही धूल से ग्रामीणों को खासी परेशानी हो रही है।

    जिससे परेशान होकर गांव के रमेश यादव ने मंगलवार की दोपहर करीब एक बजे बीच सड़क में खड़े होकर जाम लगा गया। इसी दौरान वहां से निकला एक 18 चक्का डंपर भी आया। जिसे जाम लगाए युवक ने पीछे करने को कहा। जिस पर चालक ने डंपर पीछे किया और उतरकर जाम लगाए युवक को समझाने लगा।

    इसी दौरान डंपर के ऊपर से गुजरी हाईटेंशन लाइन चालू हो गई और डंपर उसकी चपेट में आ गया और कुछ ही मिनटों में वह धूं-धूंकर जलने लगा। जिससे वहां खलबली मच गई। डंपर के अंदर बैठा 30 वर्षीय खलासी इसरार मोहम्मद निवासी लखनऊ आग की चपेट में आकर झुलस गया। जिसे ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालकर सरीला सीएचसी पहुंचाया गया।

    वहीं इस घटना से पास में में ही संचालित कंपोजिट विद्यालय के ऊपर से निकली हाईटेंशन लाइन के धमाके से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बीच भी भगदड़ मच गई और और बच्चे तत्काल स्कूल की बाउंड्री फांदकर स्कूल से भागे और अपनी जान बचाई।

    घटना की सूचना मिलने पर पुलिस व दमकल की टीम ने डंपर की आग पर काबू पाया। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। थानाध्यक्ष चिकासी अखिलेश सिंह ने बताया कि झुलसे खलासी को सरीला सीएचसी में भर्ती कराया गया है। अब स्थिति सामान्य हैं।