Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हमीरपुर में डीजे बजाने वाले युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, शव देख बेसुध हुईं दादी

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 11:14 AM (IST)

    हमीरपुर में एक डीजे बजाने वाले युवक मोहित सोनकर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मोहित मंगलवार को डीजे बजाने गया था और शाम को दादी के घर में अकेले होने की बात सुनकर घर जल्दी पहुंचने को कहा गया था। सुबह पड़ोसियों से मोहित के फांसी लगाने की सूचना मिलने पर परिवार सदमे में है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    डीजे बजाने वाले युवक ने फंदा लगाकर दी जान, शव लटका देख बेसुध हुई दादी।

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। डीजे बजाने वाले एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब दादी ने बेटे का शव फंदे में लटका देखा तो वह बेसुध हो गई। घटना के बाद मोहल्ले में लोगों की भीड़ जमा हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सदर कोतवाली के पुराना बेतवा घाट मोहल्ला निवासी सुरेश सोनकर का 19 वर्षीय पुत्र मोहित डीजे बजाने का काम करता था। पिता ने बताया कि मंगलवार को मोहित किसी कार्यक्रम में डीजे बजाने गया था। वह अपनी ड्यूटी पर था।

    शाम को मोहित को फोन करके दादी के घर में अकेले होने की बात कहते हुए जल्दी घर पहुंचने को कहा था। लेकिन सुबह मोहित के फंदा लगाने की सूचना पड़ोसियों से मिली तो वह सन्न रह गया।

    युवक के फंदा लगाने की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। इस घटना से मृतक के स्वजन बेहाल हैं। कोतवाल राकेश कुमार ने बताया कि युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। घटना का कारण पता किया जा रहा है।