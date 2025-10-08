हमीरपुर में डीजे बजाने वाले युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, शव देख बेसुध हुईं दादी

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। डीजे बजाने वाले एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब दादी ने बेटे का शव फंदे में लटका देखा तो वह बेसुध हो गई। घटना के बाद मोहल्ले में लोगों की भीड़ जमा हो गई।

सदर कोतवाली के पुराना बेतवा घाट मोहल्ला निवासी सुरेश सोनकर का 19 वर्षीय पुत्र मोहित डीजे बजाने का काम करता था। पिता ने बताया कि मंगलवार को मोहित किसी कार्यक्रम में डीजे बजाने गया था। वह अपनी ड्यूटी पर था।

शाम को मोहित को फोन करके दादी के घर में अकेले होने की बात कहते हुए जल्दी घर पहुंचने को कहा था। लेकिन सुबह मोहित के फंदा लगाने की सूचना पड़ोसियों से मिली तो वह सन्न रह गया।

युवक के फंदा लगाने की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। इस घटना से मृतक के स्वजन बेहाल हैं। कोतवाल राकेश कुमार ने बताया कि युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। घटना का कारण पता किया जा रहा है।