हमीरपुर और चित्रकूट में पान मसाला कारोबारियों और ट्रांसपोर्टर के घर DGGI का छापा, 180 करोड़ के हेरफेर की आशंका

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। लखनऊ से आई वस्तु एवं सेवाकर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआइ) की टीमों ने शुक्रवार को हमीरपुर और चित्रकूट में दो पान मसाला कारोबारियों व एक ट्रांसपोर्टर के यहां छापेमारी की। प्राथमिक जांच में 180 करोड़ रुपये के जीएसटी में हेरफेर की आशंका है।

कारोबारियों के घर, गोदामों व ट्रांसपोर्टर के कार्यालय में टीमें आवश्यक अभिलेख खंगाल रही है। टीम के आने की भनक पाकर हमीरपुर में कारोबारी पहले ही घर से चले गए। घर में उनका परिवार है। टीम ने दुकान के मुख्य दरवाजे को बंद कर अंदर जाने पर रोक लगा जांच की।

अगस्त में चित्रकूट व बांदा में भी टीम ने कारोबारी डेविड गुप्ता के यहां छापेमारी की थी, तब 185 करोड़ रुपये की गड़बड़ी पकड़ी गई थी। डीजीजीआइ के अधिकारियों ने बताया कि चित्रकूट प्रकरण में मिली कड़ी के आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है।

चित्रकूट में टीम ने पान मसाला कारोबारी के प्रतिष्ठान से पैकिंग मशीन, रैपर, पान मसाला तैयार करने में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण व बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद की है। यहां से एक कारोबारी को भी टीम अपने साथ ले गई है। इसी तरह, ट्रांसपोर्टर के यहां पांच घंटे तक बिल्टी, ई-वे बिल, व अन्य कागजातों का मिलान किया।

मौदहा स्थित पान मसाला कारोबारी के घर के बाहर सुबह करीब 10 बजे लखनऊ नंबर की करीब 15 सफेद गाड़ियां एक साथ रुकीं और वाहनों से उतरे 25 महिला-पुरुष अधिकारी दौड़ते हुए सीधे व्यापारी के घर पहुंचे और अंदर जाकर दरवाजे बंद कर दिए।

आशंका है कि फर्म ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) क्लेम करके ली है। खरीद-बिक्री के आंकड़ों में बड़े पैमाने पर हेरफेर का संदेह है। जांच के दौरान अधिकारियों ने ई-वे बिल, लेजर बुक, बिक्री रजिस्टर व कंप्यूटर हार्डड्राइव को बारीकी से देखा।