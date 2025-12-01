SIR in UP: 25KM दूर महिला के मायके पहुंचा बीएलओ,  ये देखकर तो अधिकारी भी जमकर कर रहे तारीफ

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। अच्छा कार्य करने वाले बीएलओ को दिए जा रहे सम्मान के बाद अन्य बीएलओ भी समय से पहले अपना शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने में जुटे हुए हैं। जिले में एक महिला मतदाता का गणना प्रपत्र न भरने के कारण बीएलओ शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा नही हो पा रहा था। जिस पर उसने महिला के मायके जाकर उसकी मां से जानकारी एकत्र कर गणना प्रपत्र भरवाकर अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। बीएलओ की इस मेहनत को देख उच्चाधिकारियों ने भी उसे बधाई दी है। वहीं अन्य बीएलओ भी इस कार्य की चर्चा कर रहे हैं।

मौजूदा समय में जिले में युद्धस्तर पर एसआइआर अभियान का काम चल रहा है। जिले में करीब 75 प्रतिशत गणना प्रपत्रों की फीडिंग भी हो चुकी है। बीएलओ दिनरात मेहनत कर गणना प्रपत्र भरवाने में जुटे हैं। मुस्करा ब्लाक के गुंदेला गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत शिक्षक दिलीप कुमार राजपूत की भी एसआइआर अभियान में ड्यूटी लगी हुई है।

वह गुंदेला गांव के 409 बूथ के बीएलओ हैं। जिनके द्वारा शुरुआत से लेकर अब तक शत प्रतिशत सही गणना प्रपत्र भरकर जमा किए गए है। बूथ की हर एक महिला मतदाता का उन्होंने डिटेल सर्च करके स्वयं भरा और गणना प्रपत्र जमा किए। बूथ की एक अंतिम महिला मतदाता का गणना प्रपत्र रह गया है। जिसे भरवाने के लिए उन्हें स्वयं उसके मायके तक जाना पड़ा।