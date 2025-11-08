Language
    यूपी के इस जिले में 3 करोड़ की लागत से बनेगा साइबर थाना, हाईटेक उपकरणों से लैस होगा

    By Anurag Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 03:57 PM (IST)

    हमीरपुर में साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए साइबर थाने को जल्द ही अपना भवन मिलेगा। सीएमओ बंगले के सामने भूमि आवंटित की गई है और 302.35 लाख रुपये की लागत से निर्माण कार्य शुरू होगा। एसपी दीक्षा शर्मा ने बताया कि साइबर थाने के लिए जमीन चिन्हित हो गई है और जल्द ही निर्माण शुरू होगा। यह थाना हाईटेक उपकरणों से लैस होगा।

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। साइबर अपराधियों पर कार्रवाई के लिए एसपी कार्यालय में संचालित जिले के साइबर थाने को जल्द ही अपना भवन मिलेगा। विभाग ने सीएमओ बंगला के सामने भूमि आवंटित कर दी है।

    साइबर क्राइम के बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिसिंग व्यवस्था को और ज्यादा हाईटेक करने की तैयारी में अफसर जुटे हैं। जल्द की कार्यदायी संस्था 302.35 लाख से साइबर थाना भवन का निर्माण की शुरुआत करेगी। वहीं जिले में दो पुलिस चौकी के भवनों का निर्माण कार्य भी 208.84 लाख की लागत से शुरु होगा।

    साइबर थाना बनाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 फरवरी 2024 को वर्चुअल लोकार्पण किया था। जनपद में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री मनोहरलाल पंत उर्फ मन्नू कोरी ने अस्थायी साइबर थाना का शुभारंभ किया था।

    एसपी डा.दीक्षा शर्मा ने बताया कि साइबर थाने के लिए जमीन चिह्नित हो गई है। प्रयास है कि जल्द से जल्द साइबर थाने के भवन का निर्माण हो सके। सीएमओ आवास के सामने खाली पड़ी भूमि में कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंता विभाग को शासन से बजट भेजा गया है।

    साइबर थाने के भवन में लगभग 302.35 लाख रुपये खर्च होगे। इसी प्रकार शासन ने जिले की दो पुलिस चौकियों के लिए भी बजट का आवंटन किया है। कुरारा थाना क्षेत्र की बेरी पुलिस चौकी के भवन के लिए 118.75 लाख रुपये मिला। जिसका निर्माण झांसी की राजकीय निर्माण निगम के द्वारा कराया जाएगा।

    जलालपुर थाना क्षेत्र के बरहरा पुलिस चौकी का लखनऊ की समाज कल्याण निगम 89.87 लाख की लागत से भवन निर्माण कार्य कराएगी। भवन निर्माण हाने के बाद अस्थायी रूप में संचालित साइबर थाना अपने भवन में संचालित हो सकेगा। फिलहाल जिले में साहबर थाना क्रियाशील है। साइबर अपराध मामलों में कार्रवाई की जा रही है।

    साइबर थाने में कंप्यूटर के साथ ही हाईटेक साफ्टवेयर होंगे, जिनके जरिए पुलिस महकमे से चुनिंदा अफसर व कर्मियों को यहां तैनाती दी जाएगी। थाने में आने वाले पीड़ित व्यक्तियों को त्वरित कार्रवाई के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। लोकेशन पता कर अपराधी तक पहुंचकर कार्रवाई करने में कर्मियों को सहायता मिलेगी।
    - डा.दीक्षा शर्मा, एसपी हमीरपुर।