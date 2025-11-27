संवाद सूत्र, राठ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में चाउमीन, आलू बंडा व चिप्स लूटने वालों पर गुरुवार को सहायक विकास अधिकारी मोहित कुमार की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस अब इंटरनेट मीडिया में प्रचलित हुए इस वीडियो में शामिल लोगों की तलाश में जुट गई है। इस कार्रवाई से लूटपाट करने वालों में खलबली मची हुई है।

बीते 25 नवंबर को कस्बा राठ स्थित बीएनवी इंटर कालेज परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमें करीब 403 जोड़ों की शादियां संपन्न हुई थीं। इस विवाह कार्यक्रम में उस समय खलबली मच गई। जब बाराती जलपान काउंटर में पहुंचे और वहां पर रखे खाने पीने के सामान की लूट मच गई। कोई चिप्स का पैकेट लेकर भागता दिखा तो कोई चाउमीन लेकर भागता हुआ नजर आया।

इस भगदड़ में एक मासूम बच्चा गर्म चाय की चपेट में आकर झुलस भी गया था। कई लोगों ने इसका वीडियो भी बनाकर इंटरनेट मीडिया में प्रचलित कर दिया। जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों में भी खलबली मच गई। जिसके बाद सहायक विकास अधिकारी मोहित कुमार ने इस मामले में राठ कोतवाली में तहरीर दी है। जिसके आधार पर खाने पीने का सामान लूटने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ राठ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। राठ कोतवाल राकेश कुमार ने बताया कि सहायक विकास अधिकारी मोहित कुमार की तहरीर के आधार पर धारा 121 (1) के तहत मुकदमा दर्ज कर वीडियो में शामिल लोगों की तलाश की जा रही है।