    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में चाउमीन और चिप्स की मच गई लूट, वीड‍ियो वायरल होने के बाद कार्रवाई के डर से मची खलबली

    By Anurag Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:54 PM (IST)

    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में चाउमीन और चिप्स की लूट का वीड‍ियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में भोजन परोसने के दौरान लोगों में लूट मच गई। वीड‍ियो वायरल होने के बाद आयोजकों में कार्रवाई का डर है और प्रशासन मामले की जांच कर रहा है।

    संवाद सूत्र, राठ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में चाउमीन, आलू बंडा व चिप्स लूटने वालों पर गुरुवार को सहायक विकास अधिकारी मोहित कुमार की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस अब इंटरनेट मीडिया में प्रचलित हुए इस वीडियो में शामिल लोगों की तलाश में जुट गई है। इस कार्रवाई से लूटपाट करने वालों में खलबली मची हुई है।

    बीते 25 नवंबर को कस्बा राठ स्थित बीएनवी इंटर कालेज परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमें करीब 403 जोड़ों की शादियां संपन्न हुई थीं। इस विवाह कार्यक्रम में उस समय खलबली मच गई। जब बाराती जलपान काउंटर में पहुंचे और वहां पर रखे खाने पीने के सामान की लूट मच गई। कोई चिप्स का पैकेट लेकर भागता दिखा तो कोई चाउमीन लेकर भागता हुआ नजर आया।

    इस भगदड़ में एक मासूम बच्चा गर्म चाय की चपेट में आकर झुलस भी गया था। कई लोगों ने इसका वीडियो भी बनाकर इंटरनेट मीडिया में प्रचलित कर दिया। जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों में भी खलबली मच गई। जिसके बाद सहायक विकास अधिकारी मोहित कुमार ने इस मामले में राठ कोतवाली में तहरीर दी है। जिसके आधार पर खाने पीने का सामान लूटने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ राठ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। राठ कोतवाल राकेश कुमार ने बताया कि सहायक विकास अधिकारी मोहित कुमार की तहरीर के आधार पर धारा 121 (1) के तहत मुकदमा दर्ज कर वीडियो में शामिल लोगों की तलाश की जा रही है।


    समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने भी तलब की रिपोर्ट


    समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने भी उक्त मामले की रिपोर्ट संबंधित विभाग के अधिकारियों से तलब की है। जिसमें विभाग द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद बचे हुए सामान की पैकिंग करते समय कुछ लोगों के द्वारा चिप्स के पैकेट लेकर भागने का प्रयास किया गया था। लेकिन कार्यक्रम के आयोजकों एवं पदाधिकारियों ने स्थिति को संभाल लिया।