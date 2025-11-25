Hamirpur Accident: कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, पत्नी की मौत और पति घायल
हमीरपुर में कानपुर-सागर राजमार्ग पर एक सड़क हादसे में, बिना हेलमेट पहने स्कूटी सवार दंपती को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। बिना हेलमेट लगाए स्कूटी सवार दंपती को कबरई की ओर से आ रही कार ने कानपुर सागर हाईवे स्थित नारायच गांव के पास जोरदार टक्कर मार दी। जिसमें पत्नी की मौत हो गई और पति गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे मौदहा सीएससी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
स्कूटी से मौदहा जा रहे थे दंपती
मौदहा कोतवाली के मदारपुर गांव निवासी 53 वर्षीय कबीरा अपनी 48 वर्षीय पत्नी सहाना के साथ स्कूटी से मंगलवार की सुबह करीब साढ़े छह बजे कस्बा मौदहा जा रहा था। जैसे ही यह लोग कानपुर सागर हाईवे स्थित नारायच गांव के पास पहुंचे कि तभी कबरई की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने स्कूटी में टक्कर मार दी। इस हादसे में सहाना की मौके पर ही मौत हो गई और उसका पति कबीरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल कबीरा को मौदहा सीएससी ले जाया गया। जहां से उसकी हालत नाजुक देखते हुए डाक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।
पुलिस ने पहुंचकर शव को भेजा पोस्टमार्टम हाउस
घटना की सूचना मिलने पर मौदहा पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौदहा कोतवाल संतोष सिंह ने बताया कि कार को कब्जे में ले लिया गया है। स्कूटी सवार बिना हेलमेट के थे। अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
