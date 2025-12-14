बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर 4 की मौत: मां की अस्थि विसर्जन करने जा रहे थे प्रयागराज, बस ने बोलेरो में मारी टक्कर

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। मां की अस्थियां विसर्जित करने जा रहे बोलेरो सवार दो सगे भाइयों सहित चार लोगों की बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर स्लीपर बस की टक्कर से मौत हो गई। हादसा रविवार सुबह हुआ।

महोबा के ग्योड़ी गांव निवासी 55 वर्षीय घनश्याम की मां की पिछले दिनों मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार के बाद घनश्याम अपने छोटे भाई 40 वर्षीय रामसहोदर और परिवार के 65 वर्षीय सिद्धगोपाल सहित चार लोगों के साथ बोलेरो कार से अस्थि विसर्जन के लिए रविवार सुबह खन्ना से प्रयागराज जा रहे थे।