बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर 4 की मौत: मां की अस्थि विसर्जन करने जा रहे थे प्रयागराज, बस ने बोलेरो में मारी टक्कर
हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर एक दर्दनाक हादसे में, अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे दो सगे भाइयों समेत चार लोगों की मौत हो गई। यह घटना मौदहा कोतवा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। मां की अस्थियां विसर्जित करने जा रहे बोलेरो सवार दो सगे भाइयों सहित चार लोगों की बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर स्लीपर बस की टक्कर से मौत हो गई। हादसा रविवार सुबह हुआ।
मां की अस्थियां विसर्जित करने जा रहे सगे भाइयों समेत चार की मौत
महोबा के ग्योड़ी गांव निवासी 55 वर्षीय घनश्याम की मां की पिछले दिनों मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार के बाद घनश्याम अपने छोटे भाई 40 वर्षीय रामसहोदर और परिवार के 65 वर्षीय सिद्धगोपाल सहित चार लोगों के साथ बोलेरो कार से अस्थि विसर्जन के लिए रविवार सुबह खन्ना से प्रयागराज जा रहे थे।
मौदहा कोतवाली क्षेत्र के इचौली के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के पेट्रोल पंप में डीजल भराने के बाद जैसे ही कार एक्सप्रेसवे पर पहुंची, पीछे से आ रही आंध्र प्रदेश नंबर की एक टूरिस्ट बस ने पीछे से टक्कर मार दी।
मौदहा थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि घटना स्थल पर ही घनश्याम, रामसहोदर और सिद्धगोपाल की मौत हो गई। जबकि सोनू की अस्पताल में जान गई।
