पालक दाल-लौकी की सब्जी संग BJP नेता ने खाईं चार रोटियां, 16 दिसंबर को हाई कोर्ट में होगी पेशी

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। कोर्ट के आदेश के बाद वृद्धाश्रम में शिफ्ट किए गए भाजपा नेता प्रीतम सिंह किसान ने दोपहर में वृद्धाश्रम में भोजन किया। इस दौरान उन्होंने पालक मिली दाल और लौकी की सब्जी संग चार रोटिया और सलाद खाई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वृद्धाश्रम में भाजपा नेता के शिफ्ट होने के बाद से वहां के माहौल में काफी बदलाव आ गया है। जिससे बुजुर्गजन हैरान हैं।

शनिवार की दोपहर करीब दो बजे सीजीएम कोर्ट से भाजपा नेता प्रीतम सिंह किसान को भारी पुलिस बल के साथ वृद्धाश्रम ले जाया गया। जहां पर उन्हें एक अलग कमरे में शिफ्ट किया गया है।

वृद्धाश्रम में पहुंचने के बाद उन्होंने हाथ पैर मुंह धुला और फिर दोपहर का भोजन किया। भोजन में उन्हें वृद्धाश्रम के मैन्यू के अनुसार पालक मिली दाल, लौकी की सब्जी, रोटियां और सलाद में गाजर, टमाटर व मूली दी गई है। उन्होंने चार रोटियां दाल और सब्जी के साथ खाईं।

उनको दिए जाने वाले भोजन को भी पुलिस चेक कर रही है। ताकि कोई गड़बड़ी न हो। पुलिस कर्मियों के अलावा उनके कमरे में किसी दूसरे को प्रवेश नही दिया जा रहा है। ऐसे में वहां के माहौल में काफी बदलाव हो गया है। जिससे बुजुर्गजन हैरान हैं। आगामी 16 दिसंबर को भाजपा नेता को हाईकोर्ट प्रयागराज पेशी के लिए ले जाया जाएगा।