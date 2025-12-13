Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पालक दाल-लौकी की सब्जी संग BJP नेता ने खाईं चार रोटियां, 16 दिसंबर को हाई कोर्ट में होगी पेशी

    By Anurag Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:06 PM (IST)

    हमीरपुर में कोर्ट के आदेश के बाद वृद्धाश्रम में शिफ्ट किए गए भाजपा नेता प्रीतम सिंह किसान ने दोपहर में भोजन किया, जिसमें पालक मिली दाल, लौकी की सब्जी ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। कोर्ट के आदेश के बाद वृद्धाश्रम में शिफ्ट किए गए भाजपा नेता प्रीतम सिंह किसान ने दोपहर में वृद्धाश्रम में भोजन किया। इस दौरान उन्होंने पालक मिली दाल और लौकी की सब्जी संग चार रोटिया और सलाद खाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वृद्धाश्रम में भाजपा नेता के शिफ्ट होने के बाद से वहां के माहौल में काफी बदलाव आ गया है। जिससे बुजुर्गजन हैरान हैं।
    शनिवार की दोपहर करीब दो बजे सीजीएम कोर्ट से भाजपा नेता प्रीतम सिंह किसान को भारी पुलिस बल के साथ वृद्धाश्रम ले जाया गया। जहां पर उन्हें एक अलग कमरे में शिफ्ट किया गया है।

    वृद्धाश्रम में पहुंचने के बाद उन्होंने हाथ पैर मुंह धुला और फिर दोपहर का भोजन किया। भोजन में उन्हें वृद्धाश्रम के मैन्यू के अनुसार पालक मिली दाल, लौकी की सब्जी, रोटियां और सलाद में गाजर, टमाटर व मूली दी गई है। उन्होंने चार रोटियां दाल और सब्जी के साथ खाईं।

    उनको दिए जाने वाले भोजन को भी पुलिस चेक कर रही है। ताकि कोई गड़बड़ी न हो। पुलिस कर्मियों के अलावा उनके कमरे में किसी दूसरे को प्रवेश नही दिया जा रहा है। ऐसे में वहां के माहौल में काफी बदलाव हो गया है। जिससे बुजुर्गजन हैरान हैं। आगामी 16 दिसंबर को भाजपा नेता को हाईकोर्ट प्रयागराज पेशी के लिए ले जाया जाएगा।

    बाडी कैमरा के साथ मुस्तैद किए गए पुलिस के जवान

    भाजपा नेता की सुरक्षा के लिए लगाए गए जवानों को बाडी कैमरा के साथ मुस्तैद किया गया है। ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। उनके कमरे से लेकर बाहर तक दो दारोगा व चार सिपाहियों को लगाया गया है। जो दिनरात उनकी निगरानी करेंगें।