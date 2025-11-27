Language
    भाजपा ने शकुंतला को बनाया हमीरपुर का जिलाध्यक्ष, कार्यकर्ता के रूप में 17 सालों से निभा रही जिम्मेदारी

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:30 AM (IST)

    भारतीय जनता पार्टी ने शकुंतला निषाद को हमीरपुर का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। शकुंतला 2008 से पार्टी कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि वह पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगी। निवर्तमान जिलाध्यक्ष सुनील पाठक ने उन्हें बधाई दी और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात कही।

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्ष के नामों की बुधवार रात सूची जारी करते हुए पिछड़ा वर्ग की शकुंतला निषाद को भाजपा का नया जिलाध्यक्ष बनाया है।

    हमीरपुर के फूलारानी मुहल्ला निवासी नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष शकुंतला निषाद ने बताया कि वह वर्ष 2008 से लगातार भाजपा की कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं, पार्टी ने जिस जिम्मेदारी को सौंपा उसे बखूबी निभाया।

    आज इसी का परिणाम है कि उन्हें भाजपा का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उन्होंने बताया कि वह पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगी।

    वहीं निवर्तमान जिलाध्यक्ष सुनील पाठक के नई जिलाध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि हमारी पार्टी नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। अभी तक उनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी उसे बखूबी निभाया और आगे भी पार्टी के सच्चे सिपाही बनकर कार्य करेंगे।

