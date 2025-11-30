अब आधार कार्ड नहीं होगा सरकारी योजनाओं के लाभ का 'आधार', सत्यापन के लिए ये डॉक्यूमेंट है जरूरी

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न किए जाने के ताजा निर्णय ने कई कल्याणकारी योजनाओं से लाभांवित लोगों को मिल रहे लाभ के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है।

प्रदेश सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) के पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि आधार केवल पहचान और सत्यापन के लिए मान्य है। जन्मतिथि प्रमाणित करने वाला दस्तावेज नहीं है।

यह निर्देश ऐसे समय आया है। जब जिले में लगभग एक लाख से अधिक लाभार्थियों की पेंशन फाइलें इसी आधार से जुड़ी हुई है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की पुष्टाहार भी आधार सत्यापन पर मिलता है।

नियोजन विभाग द्वारा सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि किसी भी प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर नहीं होती। इसलिए अब से इसे जन्मतिथि के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार न किया जाए। जन्म प्रमाण पत्र, हाईस्कूल प्रमाण पत्र, नगर पालिका या स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी पत्र जैसे पारंपरिक दस्तावेज ही स्वीकार किए जाएंगे।