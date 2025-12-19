जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सपा सरकार और इसके मुखिया का नाम लिए बिना माफिया से संबंध को लेकर जोरदार शाब्दिक प्रहार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की पहचान पर संकट खड़ा करने वाले माफिया को पालने वाले कौन लोग हैं, इसे जनता जानती है। आज आरोप-प्रत्यारोप लगाने वालों की माफिया के साथ फोटो टेलीविजन पर दिखाई दे रही है। वे माफिया से गिफ्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रदेश की पहचान पर बदनुमा दाग लगाया था। उन्होंने हर जिले में माफिया पालकर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया दिया था।

सीएम योगी शुक्रवार शाम 137.830करोड़ रुपये की लागत से निर्मित गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण करने के बाद यहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने भाजपा की डबल इंजन सरकार में विरासत, विकास और जन कल्याण के कार्यों का विस्तार से उल्लेख करने के साथ पूर्व की सरकार को विकास की बजाय माफिया को बढ़ावा देने के लिए जमकर घेरा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार कि नीयत खराब थी। उस सरकार में बैठे लोगों ने विकास के पैसे का बंदरबाट किया। परिवार का खजाना भरने के चक्कर में प्रदेश का खजाना खाली कर दिया। सीएम ने कहा कि जो लोग परिवार तक सीमित हों, उनसे विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में यही होता था।

अब बीमारू नहीं, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्य करने की दृढ़ इच्छाशक्ति से प्रदेश में आए बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि जब नीयत ठीक हो तो नियंता भी सहयोग करते हैं। सकारात्मक सोच और दृढ़ इच्छाशक्ति से किए गए कार्यों का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है।

प्रदेश का खजाना अब विकास और जनकल्याण के रूप में दिखता है सीएम योगी ने कहा कि पूर्व में जहां प्रदेश का खजाना जहां एक परिवार के नाम पर खाली हो जाता था, वही खजाना अब विकास और जन कल्याण के रूप में दिखता है। प्रदेश का खजाना अब इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पेंशन की योजनाओं, बेटियों के लिए कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, मुफ्त राशन और रसोई गैस कनेक्शन के रूप में जनता तक पहुंच रहा है।

पीएम मोदी ने दी देश को नई पहचान मुख्यमंत्री ने डबल इंजन की भाजपा सरकार के कार्यों की चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश को नई पहचान दी है। आज हम गर्व से एक भारत, श्रेष्ठ भारत का उद्घोष करते हैं। भारत की दुनिया में धमक है, कोई भी ताकत भारत को दबा नहीं सकती। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज का भारत जो कहता है, दुनिया उसका अनुसरण करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। डबल इंजन सरकार ने विकास के कार्यों के साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी लगातार आगे बढ़ाया है। सरकार बिना भेदभाव हर गरीब को छत, राशन, रसोई गैस, उपचार की सुविधा उपलब्ध करा रही है।

नई आभा से चमक रहा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने कहा कि साढ़े आठ साल पहले उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था। अब ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश नई आभा से चमक रहा है। यह प्रदेश विरासत और विकास का बेहतरीन केंद्र बन गया है। उत्तर प्रदेश की नई पहचान डबल इंजन की भाजपा सरकार ने बनाई है।

पहले गोरखपुर, यूपी के नाम पर बाहर रहती थी हेय दृष्टि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विरासत और विकास की सोच से आगे बढ़ रही है। इसी सोच से प्रदेश का तीव्र गति से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि विकास ही परिवर्तन लाकर लोगों की धारणा बदलता है। उन्होंने कहा कि आठ वर्ष पूर्व गोरखपुर की क्या पहचान थी, यह किसी से छिपा नहीं है। बीमारी, गंदगी, अराजकता, माफियागिरी, बिजली को तरसते लोग, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, यही गोरखपुर की पहचान थी। गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के नाम पर बाहर के लोग हेय दृष्टि से देखते थे। यहां के नागरिकों के समक्ष पहचान का संकट था।

आज क्या नहीं है गोरखपुर में मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में आए बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि आज गोरखपुर में क्या कुछ नहीं है। पूर्व की सरकारों में बंद खाद कारखाना आज चल रहा है। रात में यहां की जगमग लाइट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर का दर्शन कराती है। गोरखपुर एयरपोर्ट से आगे बढ़ते ही एम्स स्वागत करता है गोरखपुर के जिस बीआरडी मेडिकल कॉलेज को सपा सरकार ने बेचने का प्रयास किया था, आज अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ उपचार का नया केंद्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि जिस रामगढ़ताल को लेकर सांसद रविकिशन के ट्वीट पर सपा की तरफ से अभद्र टिप्पणी की गई, वह आज पर्यटन का बेहतरीन केंद्र बन चुका है। जबकि सपा सरकार में रामगढ़ताल अपराध का केंद्र हुआ करता था और यहां गंदगी हुआ करती थी।

माफिया से मुक्त हो चुका है गोरखपुर सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर अब माफिया, मच्छर, बीमारी से मुक्त हो चुका है। इंसेफेलाइटिस की समस्या का समाधान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में सड़कों की नई श्रृंखला खड़ी दिखाई देती है। पहले लखनऊ जाने के लिए वाया अयोध्या ही एक मार्ग था, अब लिंक एक्सप्रेसवे से भी लखनऊ जाने में काफी आसानी हो गई है। वाराणसी जाने के लिए पहले टूलेन की सड़क थी, अब वह फोरलेन हो चुकी है। वाराणसी की दूरी छह से आठ घंटे की बजाय ढाई से तीन घंटे में पूरी हो जा रही है। जबकि लखनऊ जाने में भी महज तीन से साढ़े तीन घंटे लग रहे हैं।

प्रदेश के सभी महानगरों का विकास कर रही सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर की तरह ही सरकार प्रदेश के सभी महानगरों का विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि जो अयोध्या जर्जर और वीरान थी, आज वह विकास के पैमाने पर चमक कर त्रेतायुग का एहसास कर रही है। काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों की काशी बनकर देश आध्यात्मिक राजधानी बन दुनिया भर के लोगों को लुभा रही है। गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी का प्रयागराज इंफ्रास्ट्रक्चर की नई आभा से चमक रहा है। महाकुंभ में वहां 66 करोड़ श्रद्धालु आए। इतनी बड़ी आबादी दुनिया में सिर्फ दो देश भारत और चीन के पास है। जो भी गया, यूपी का गुणगान करके गया।

प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की बजाय अब वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार में जहां वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का बोलबाला था, वहीं डबल इंजन सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दिया। उन्होंने कहा कि पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिर्फ गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज था जबकि आज कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, अंबेडकरनगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, अमेठी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली में मेडिकल कॉलेज हैं। बलिया में भी सरकार मेडिकल कॉलेज देने जा रही है।

अभिभावक की तरह सीएम योगी ने दी सीख, सर्दी से बचिए अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अभिभावक की तरह लोगों को ससीख भी दी। उन्होंने कहा कि भीषण शीतलहर चल रही है, ऐसे ही सर्दी से बचिए। उन्होंने बताया कि सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने और सहायक लोगों में कंबल वितरण करने के साथ रैन बसेरों की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि भीषण शीतलहर में अनावश्यक यात्रा करने से बचें। ऊनी वस्त्र पहनें। किसी भी तरह की समस्या होने पर अपने जनप्रतिनिधि को अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि फिर भी यदि ठंड लग जाती है तो चिकित्सकीय परामर्श लेने में देर न करें।

सीएम योगी के विजन की चर्चा पूरे विश्व में : रविकिशन ओवरब्रिज के लोकार्पण समारोह में सांसद रविकिशन शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी, जनकेंद्रित और विकासपरक विजन की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। उन्होंने बीमारू और माफिया प्रदेश को विकास के लिए नजीर पेश करने वाला प्रदेश बना दिया है। उनके नेतृत्व में यूपी में 45 लाख करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतरा है।

15 लाख करोड़ रुपये का और निवेश धरातल पर उतरने को तैयार है। उन्होंने बिना भेदभाव नौ लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। डेढ़ लाख सरकारी नौकरी भी जल्द आने वाली है। सांसद ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में 2027 के चुनाव में सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि सीएम योगी गोरखपुर में लगातार नागरिकों के लिए सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

अब आने-जाने के लिए अलग-अलग ओवरब्रिज गोरखनाथ का नया ओवरब्रिज शुरू हो जाने से गोरखनाथ मंदिर मार्ग से होकर आने-जाने वाले राहगीरों को काफी सहूलियत मिलेगी। धर्मशाला-गोरखनाथ मंदिर मार्ग पर पड़ने वाले लखनऊ-गोरखपुर रेलमार्ग के डोमिनगढ़ व गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के मध्य क्रॉसिंग संख्या 162ए पर एक ओवरब्रिज पहले से है।