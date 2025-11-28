Language
    -गीडा के 36वां स्थापना दिवस समारोह में आएंगे सीएम योगी, यूपी स्टेट ट्रेड शो का करेंगे उद्घाटन

    By Arun Chand Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:38 PM (IST)

    गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के 36वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6139 करोड़ रुपये के निवेश को बढ़ावा देंगे। इस अवसर पर 115 निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र दिए जाएंगे और 408 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री गीडा में तीन दिवसीय ट्रेड शो का भी उद्घाटन करेंगे, जिसमें स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा और युवाओं को कौशल विकास प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के 36वें स्थापना दिवस समारोह के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6139 करोड़ के निवेश की राह प्रशस्त करने के साथ ही पांच बड़े निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी सौंपेंगे। इस दौरान प्राधिकरण की ओर से कुल 115 निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र दिया जाएगा।

    शनिवार की दोपहर 3.30 बजे से आयोजित होने वाले इस समारोह में मुख्यमंत्री गीडा के विभिन्न सेक्टरों में आधारभूत संरचना के विकास से जुड़े 408 करोड़ रुपये के कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे।

    साथ ही गीडा के नाइलिट सेंटर से कौशल विकास का प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। स्थापना दिवस पर वह गीडा में लगने वाले तीन दिवसीय यूपी स्टेट ट्रेड शो का भी शुभारंभ करेंगे।

    गीडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अनुज मलिक के मुताबिक कुल 408 करोड़ रुपये की जिन 114 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास होगा, उनमें विभिन्न सेक्टरों में विद्युत सब स्टेशन निर्माण, फीडर व लाइन सुदृढ़ीकरण, सड़क, पार्किंग, जलापूर्ति और जलनिकासी के कार्य शामिल हैं। शुक्रवार को एसएसपी राजकरन नय्यर ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण का सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य तैयारियां जांची।

    कौशल विकास का भी केंद्र बन रहा नाइलिट का गीडा कैम्पस

    गीडा ने नाइलिट (नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रानिक्स एंड इंफार्मेशन टेक्नोलाजी) से एमओयू कर स्थानीय युवाओं के कौशल विकास के लिए 9280 वर्गमीटर का कैम्पस, निर्मित भवन के साथ निशुल्क उपलब्ध कराया है।

    नाइलिट का गीडा कैम्पस, कौशल विकास का केंद्र बनकर उभरा है। यहां अभी तक 13 पाठ्यक्रमों में 817 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। गीडा के स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नाइलिट से प्रशिक्षित पांच युवाओं को सर्टिफिकेट वितरित करेंगे।

    तीन दिवसीय ट्रेड शो में दिखेगी स्थानीय उत्पादों की चमक

    गीडा की तरफ से स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में शनिवार से तीन दिवसीय ट्रेड शो का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें बड़ी कंपनियों के उत्पादों के साथ स्थानीय उत्पादों, खासकर ओडीओपी की चमक देखने को मिलेगा। स्थानीय उत्पादों को बेहतर मंच देने के लिए मुख्यमंत्री पहले ही निर्देश दे चुके हैं।

    उनकी मंशा के अनुरूप ट्रेड शो में प्रदेश के विभिन्न जिलों के खास और ओडीओपी उत्पादों को एकीकृत मंच उपलब्ध कराया गया है। इस ट्रेड शो में सरकार के विभागों की तरफ से उपलब्धियों और योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी भी दिखेगी।

    ट्रेड शो में गीडा में बने उत्पाद तो प्रदर्शनी और बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे ही, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, बाराबंकी सहित कई जिलों के विशेष उत्पाद भी यहां दिखाई देंगे।

    ट्रेड शो में लोग बनारस के सिल्क उत्पाद, कानपुर के टेक्सटाइल व लेदर गुड्स, लखनऊ के चिकनकारी उत्पाद, बाराबंकी के मेंथाल से बने उत्पाद, गाजीपुर के हैंडीक्राफ्ट देख और खरीद सकेंगे।

    • 5000 कुर्सियां लगाई गई हैं।
    • 200 स्टाल लगाए गए हैं, ट्रेड शो में
    • 50 से अधिक स्टाल पर दिखेंगे ओडीओपी उत्पाद
    • 10 से अधिक स्टाल पर सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं की प्रदर्शनी
    • 8 लाख 71 हजार 841 वर्गमीटर भूमि इस वर्तमान वर्ष में आवंटित किया गीडा ने
    • 115 भूखंड किए गए हैं आवंटित
    • 11,072 रोजगार सृजन प्रस्तावित है इन भूखंडों पर लगने वाले उद्योगाें से