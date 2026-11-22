डा. राकेश राय, गोरखपुर। मां को खोने का दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह पीड़ा जब किसी बेटे के मन में उमड़ती है तो कभी मौन बनकर आंखों में उतर आती है तो कभी किसी श्लोक के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां सावित्री देवी के निधन के बाद इंटरनेट मीडिया पर महाभारत के एक श्लोक को साझा कर कुछ ऐसा ही किया।

उन्होंने कोई संदर्भ नहीं दिया, न ही अपनी वेदना को शब्दों में विस्तार दिया, लेकिन श्लोक की एक-एक पंक्ति ने मां के प्रति उनके अगाध प्रेम, श्रद्धा और जीवन में मां के सर्वोच्च स्थान को बयां कर दिया। उनके इस पोस्ट ने लोगों के मन में यह जानने की उत्सुकता भी जगा दी कि आखिर इस मर्मस्पर्शी श्लोक का स्रोत क्या है और इसका भावार्थ क्या है।

इस उत्सुकता को शांत करने के लिए जब गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डा. सूर्यकांत त्रिपाठी से बात की गई गई तो उन्होंने बताया कि यह श्लोक महाभारत के शांति पर्व से लिया गया है। इसमें मां की महत्ता को सर्वोपरि बताते हुए कहा गया है-

नास्ति मातृसमा छाया नास्ति मातृसमा गतिः।

नास्ति मातृसमं त्राणं नास्ति मातृसमा प्रिया॥ अर्थात मां के समान कोई छाया नहीं, मां के समान कोई आश्रय नहीं, मां के समान कोई रक्षक नहीं और मां के समान कोई प्रिय नहीं है। भारतीय मनीषा में मां को देवतुल्य मानते हुए ''''मातृ देवो भव'''' कहा गया है। डा. त्रिपाठी के अनुसार, इस श्लोक के पीछे महाभारत का एक भावपूर्ण प्रसंग है।