सुनील सिंह, गोरखपुर। बेलीपार क्षेत्र में शुक्रवार देर रात सड़क दुर्घटना के दौरान एक मादा हाथी की मौत ने वन विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिना पंजीकरण के शहर और आसपास के इलाकों में हाथी रखे जा रहे हैं, लेकिन विभाग के पास न तो इनका कोई ठोस रिकार्ड है और न ही नियमित निगरानी का कोई तंत्र। आइए, बिंदुवार समझते हैं क्या है पूरा मामला और हाथी पालने को लेकर देश में क्या सख्त कानून हैं।

जानिए ताजा मामला क्या है और सवाल क्यों उठ रहे हैं?

बेलीपार क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में जिस मादा हाथी की जान गई, उसका वन विभाग में पंजीकरण ही नहीं था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हाथी विभाग में दर्ज ही नहीं था, तो उसकी अभिरक्षा (कस्टडी), आवागमन और रखरखाव की निगरानी कैसे हो रही थी? फिलहाल वन विभाग के पास इसका कोई जवाब नहीं है और अब पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है।

पहले भी हो चुके हैं पालतू हाथी से जुड़े हादसे

यह पहली घटना नहीं है। वर्ष 2023 में भी एक समारोह के दौरान बिदके पालतू हाथी ने दो लोगों को पटककर मार डाला था। उस समय भी पालतू हाथियों के स्वामित्व प्रमाण पत्र (ओनरशिप सर्टिफिकेट) और पंजीकरण को लेकर काफी बहस हुई थी, लेकिन समय बीतने के साथ मामला ठंडे बस्ते में चला गया।

हाथी पालने को लेकर देश में क्या कानून हैं? खरीद-बिक्री पूरी तरह गैरकानूनी:

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत हाथी को ''''अनुसूची-1'''' में रखा गया है, जो इसे उच्चतम कानूनी सुरक्षा देता है। भारत में हाथी को पालतू जानवर के रूप में खरीदना या बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है। व्यावसायिक खरीद-फरोख्त पर रोक होने के कारण बैंक हाथी खरीदने के लिए लोन भी नहीं देते।



पंजीकरण और अनुमति अनिवार्य:

किसी भी व्यक्ति के लिए हाथी पालने से पहले मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन) की अनुमति और वैध स्वामित्व प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।



हाथी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के नियम क्या हैं?

ऐतिहासिक या धार्मिक परंपराओं के तहत पहले से हाथी रखने वालों के लिए बंदी हाथी (स्थानांतरण या परिवहन) नियम, 2024 में कड़े प्रविधान किए गए हैं। इसके तहत राज्य के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में हाथी को स्थानांतरित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति लेना जरूरी है।