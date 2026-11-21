संवाद सूत्र,बेलीपार, (गोरखपुर)। राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर बेलीपार थाना क्षेत्र के हाटा स्थित ईंट-भट्ठे के सामने शनिवार सुबह करीब छह बजे अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर से एक हाथी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महावत समेत दो युवक घायल हो गए। हादसे के बाद वाहन चालक वाहन समेत फरार हो गया।

जानकारी के अनुसार, खजनी थाना क्षेत्र के छपिया निवासी हरीश सिंह का हाथी का महावत जाफर अंसारी बेलीपार थाना क्षेत्र के सेवई बाजार का निवासी है। वह हाथी के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने गांव अपने एक सहयोगी के साथ लौट रहा था।