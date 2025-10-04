CM योगी का बड़ा एलान, दीवाली से पहले हर जिले में लगेगा 'स्वदेशी मेला'; खादी वस्तुओं पर 25% छूट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्वदेशी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह आत्मनिर्भरता की गारंटी है और उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओपी योजना को नई ऊंचाइयां दे रही है। उन्होंने दीपावली से पहले हर जिले में स्वदेशी मेला आयोजित करने और खादी वस्तुओं पर 25% छूट देने की घोषणा की।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में अपने आवास के प्रथम तल पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्य और अहिंसा की ताकत क्या होती है, इसका अहसास स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया को कराया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के मूल्यों और आदर्शों में स्वदेशी का महत्वपूर्ण स्थान रहा। विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए सत्य व अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने के साथ स्वदेशी देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने का आलंबन बना।

बापू के सपनों को साकार करने को आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी देश और दुनिया के लिए माडल बन रहा है। स्वदेशी से ही जुड़ी उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) योजना सफलता की नई ऊंचाई को छू रही है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि स्वदेशी अब केवल खादी तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्तमान में भारत की दिनचर्या का हिस्सा बन रहा है। पीएम मोदी के उद्घोष के अनुरूप स्वदेशी भारत में चिप से लेकर शिप तक आत्मनिर्भरता की गारंटी बन रहा है।

योगी ने बताया कि 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में राज्य सरकार ने प्रदेश के उत्पादों को प्लेटफार्म देने और उन्हें वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया था। उन्होंने स्वदेशी ब्रांड में उत्तर प्रदेश की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि आज प्रदेश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कारिडोर में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। एके 302 रायफल का निर्माण हो रहा है। हरदोई में बब्ले स्काट पिस्टल का निर्माण शुरू हो गया है।

पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए योगी ने कहा कि शास्त्री जी स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के सेनानी थे। वह बापू के प्रखर अनुयायी तथा स्वदेशी से स्वावलंबन के पक्षधर थे। कृषि क्षेत्र की आत्मनिर्भरता का एक माडल शास्त्री जी ने दिया था।

उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के संकल्प को मजबूत किया। वहीं यह संदेश भी दिया कि भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन यदि कोई उस पर युद्ध थोपेगा, तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा।

वर्ष 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में शास्त्री जी के नेतृत्व में मिली विजय से देश ने अपनी शक्ति का अहसास पूरी दुनिया के सामने कराया था। इस अवसर पर महापौर डा. मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डा. धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, भाजपा के महानगर संयोजक राजेश गुप्ता, नगर निगम कार्यकारिणी के उप सभापति पवन त्रिपाठी आदि भी मौजूद रहे।

दीपावली से पहले हर जिले में लगेगा स्वदेशी मेला मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वदेशी को और बढ़ावा देने के लिए उन्होंने दीपावली से पहले हर जिले में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तर्ज पर स्वदेशी मेला आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आज से प्रदेश में खादी वस्तुओं के क्रय पर 25 प्रतिशत छूट का भी शुभारंभ हो रहा है।