यूपी के सिर लगातार तीसरी बार ताज, बना कबड्डी का चैंपियन; सीएम योगी बोले- खिलाड़ियों को दी गई सीधे सरकारी नौकरी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेल से सबको खेलने, फलने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी यही बात कहते हैं कि जो खेलेगा वही खिलेगा। जो खिलेगा वही फलेगा और बढ़ेगा भी। पीएम की प्रेरणा से देश में खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेल स्पर्धा की गतिविधियों को पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ाया जा रहा है।

सीएम गुरुवार को क्षेत्रीय क्रीड़ांगन में सप्तम ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ स्मृति अखिल भारतीय प्राइजमनी कबड्डी प्रतियोगिता के समापन व पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से ओलिंपिक एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता, रजत पदक विजेता व कांस्य पदक विजेता को पुरस्कार देने की व्यवस्था है।

उन्होंने कहा कि इ खिलाड़ियों ने अपने जज्बे से कबड्डी के खेल को नई ऊंचाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कबड्डी केवल ताकत का खेल नहीं है। इसमें सजगता, स्फूर्ति और टीम वर्क भी बेहद जरूरी है। इन खिलाड़ियों ने अपने जज्बे से कबड्डी के खेल को नई ऊंचाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कबड्डी केवल ताकत का खेल नहीं है। इसमें सजगता, स्फूर्ति और टीम वर्क भी बेहद जरूरी है।

अब तक पांच सौ से अधिक खिलाड़ियों को दी गई सीधे सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार खेल से जुड़ी निजी संस्थाओं को भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती से लेकर स्पोर्ट्स कोटा से नौकरी देने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार अब तक पांच सौ से अधिक खिलाड़ियों को सरकार के युवा कल्याण, पुलिस, परिवहन आदि विभागों में सेवायोजित कर उन्हें करिअर के प्रति आश्वस्त कर चुकी है।

फाइनल मुकाबले में खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह

कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले का आनंद उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। सीएम ने दोनों टीमों उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन पर ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। मुकाबला समाप्त हो ने के बाद मुख्यमंत्री ने विजयी टीमों और दोनों सेमी फाइनलिस्ट टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया।