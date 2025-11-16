घर के बाहर टहल रही महिला को असलहा दिखाकर लूटे गहने, बाइक सवार बदमाशों ऐसे दिया वारदात को अंजाम

Language
    By Satish Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:55 AM (IST)

    नगर पंचायत उनवल के वार्ड नंबर 3 में शनिवार शाम बदमाशों ने 65 वर्षीय महिला से असलहा सटाकर सोने की चेन और झुमका लूट लिया। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस की देर से पहुंचने पर लोगों में नाराजगी जताई गई।    

    संवाद सूत्र, उनवल। नगर पंचायत उनवल के वार्ड नंबर तीन में शनिवार शाम बदमाशों ने असलहा सटाकर 65 वर्षीय महिला से सोने की चेन और कान का झुमका लूट लिया। वारदात से इलाके में दहशत है। घटना की तुरंत सूचना देने के बाद भी पुलिस के देरी से पहुंचने पर लोगों ने नाराजगी जताई।

    शाम करीब छह बजे अख्तर अली की पत्नी जमीला खातून घर के सामने टहल रहीं थीं। इसी दौरान दोपहिया वाहन से पहुंचे तीन बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। पीड़िता के मुताबिक, बदमाशों ने मास्क लगाया था। पीछे बैठे एक बदमाश ने असलहा सटा दिया और धक्का देकर मारपीट करने लगा।

    वह कुछ समझ पातीं, साथियों संग मिलकर सोने की चेन व झुमका निकाल लिया। घटना की जानकारी उन्होंने डायल 112 पर दी, लेकिन पुलिस देर से पहुंची। एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि घटनास्थल के पास स्थित मेडिकल स्टोर में लगे सीसी कैमरे का फुटेज देखा जा रहा है। जल्द ही स्थिति साफ हो जाएगी। असलहा सटाकर लूट करने की जानकारी नहीं है।