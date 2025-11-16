घर के बाहर टहल रही महिला को असलहा दिखाकर लूटे गहने, बाइक सवार बदमाशों ऐसे दिया वारदात को अंजाम

संवाद सूत्र, उनवल। नगर पंचायत उनवल के वार्ड नंबर तीन में शनिवार शाम बदमाशों ने असलहा सटाकर 65 वर्षीय महिला से सोने की चेन और कान का झुमका लूट लिया। वारदात से इलाके में दहशत है। घटना की तुरंत सूचना देने के बाद भी पुलिस के देरी से पहुंचने पर लोगों ने नाराजगी जताई।

शाम करीब छह बजे अख्तर अली की पत्नी जमीला खातून घर के सामने टहल रहीं थीं। इसी दौरान दोपहिया वाहन से पहुंचे तीन बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। पीड़िता के मुताबिक, बदमाशों ने मास्क लगाया था। पीछे बैठे एक बदमाश ने असलहा सटा दिया और धक्का देकर मारपीट करने लगा।