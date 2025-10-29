गोरखपुर में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, परिजनों का हंगामा; लगाया जाम
गोरखपुर के मल्हानपार में चंद सेवा आश्रम अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक महिला सफाईकर्मी की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के सामने शव रखकर जाम लगा दिया। उन्होंने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, उरुवा बाजार। मल्हानपार स्थित चंद सेवा आश्रम अस्पताल में आपरेशन के बाद महिला सफाइकर्मी की मौत से मंगलवार को हंगामा मच गया। आक्रोशित ग्रामीणों और स्वजनों ने अस्पताल के सामने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया।
अस्पताल संचालक डॉ. मदनेश्वर चंद के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। जाम और हंगामे की सूचना पर पहुंची बांसगांव थाना पुलिस ने डाॅक्टर को हिरासत में लेकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। नहीं मानने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर जाम हटाया। स्वजन ने थाने में तहरीर दे दी है।
बांसगांव के राउतपार निवासी गीता देवी उरुवा ब्लाक में सफाइकर्मी पद पर तैनात थी। पति ब्रम्हदेव के अनुसार गीता देवी को पेट दर्द की शिकायत थी। 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे इलाज के लिए उन्हें चंद सेवा आश्रम अस्पताल, मल्हानपार लाया गया। डा. मदनेश्वर चंद ने जांच के बाद बताया कि बच्चेदानी में ट्यूमर है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक लाख रुपये खर्च बताते हुए 30 हजार रुपये अग्रिम जमा कराए गए। उसी रात डाॅ. ने सहयोगियों के साथ ऑपरेशन किया और चार दिन तक रोगी को अस्पताल में रखा गया।
पति का आरोप है कि इलाज के दौरान गीता देवी की हालत लगातार बिगड़ती गई, लेकिन डाॅक्टर ने घर ले जाने की अनुमति नहीं दी। 25 अक्टूबर को बिना जानकारी दिए गीता को आनंदलोक अस्पताल, गोरखपुर भेजा गया, जहां 75 हजार रुपये और जमा कराए गए। अगले दिन डाॅक्टरों ने हालत गंभीर बताकर लखनऊ रेफर कर दिया, लेकिन वहां डाॅक्टरों ने कहा कि प्रारंभिक इलाज में लापरवाही बरती गई है। इसी बीच मंगलवार की सुबह 8:30 बजे गीता देवी की मौत हो गई।
इसके बाद स्वजन और ग्रामीण दोपहर 3:30 बजे शव लेकर चंद सेवा आश्रम के बाहर पहुंचे और सड़क जाम कर दिया। भीड़ ने डाक्टर के विरुद्ध नारेबाजी की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहले जाम लगाए स्वजन और ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए समझाने की कोशिश की। लेकिन, ग्रामीण आक्रोशित हो गए और डा. पर हत्या का आरोप लगाते हुए उसकी तरफ दौड़ गए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने डाॅ. मदनेश्वर चंद को हिरासत में लेकर थाने ले गई।
यह भी पढ़ें- UP में बदला मौसम का मिजाज: कल से बारिश, तापमान में गिरावट, ठंड बढ़ने की चेतावनी
ग्रामीणों का आरोप है कि अंधेरा होते ही पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया और शव को जबरन पोस्टमार्टम के लिए आटो से भेज दिया। बाद में मौके पर पहुंचे एसडीएम खजनी राजेश प्रताप सिंह ने स्वजनों से बातचीत कर कार्रवाई का आश्वासन दिया और जांच शुरू कराने की बात कही। सीओ बांसगांव अनुज कुमार सिंह ने बताया कि महिला के स्वजन की तहरीर पर आरोपों की जांच की जा रही है।
डाॅ. मदनेश्वर से पूछताछ चल रही है। सीएमओ को अस्पताल और डाक्टर की डिग्री की जांच के लिए पत्र लिखा गया है। राहगिरों की बाइक तोड़ने और दुकानों का सामान फेंकने पर पुलिस ने लाठी पटककर भीड़ को हटाया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।