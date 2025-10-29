गोरखपुर में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, परिजनों का हंगामा; लगाया जाम

बांसगांव के राउतपार निवासी गीता देवी उरुवा ब्लाक में सफाइकर्मी पद पर तैनात थी। पति ब्रम्हदेव के अनुसार गीता देवी को पेट दर्द की शिकायत थी। 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे इलाज के लिए उन्हें चंद सेवा आश्रम अस्पताल, मल्हानपार लाया गया। डा. मदनेश्वर चंद ने जांच के बाद बताया कि बच्चेदानी में ट्यूमर है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक लाख रुपये खर्च बताते हुए 30 हजार रुपये अग्रिम जमा कराए गए। उसी रात डाॅ. ने सहयोगियों के साथ ऑपरेशन किया और चार दिन तक रोगी को अस्पताल में रखा गया।



पति का आरोप है कि इलाज के दौरान गीता देवी की हालत लगातार बिगड़ती गई, लेकिन डाॅक्टर ने घर ले जाने की अनुमति नहीं दी। 25 अक्टूबर को बिना जानकारी दिए गीता को आनंदलोक अस्पताल, गोरखपुर भेजा गया, जहां 75 हजार रुपये और जमा कराए गए। अगले दिन डाॅक्टरों ने हालत गंभीर बताकर लखनऊ रेफर कर दिया, लेकिन वहां डाॅक्टरों ने कहा कि प्रारंभिक इलाज में लापरवाही बरती गई है। इसी बीच मंगलवार की सुबह 8:30 बजे गीता देवी की मौत हो गई।



इसके बाद स्वजन और ग्रामीण दोपहर 3:30 बजे शव लेकर चंद सेवा आश्रम के बाहर पहुंचे और सड़क जाम कर दिया। भीड़ ने डाक्टर के विरुद्ध नारेबाजी की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहले जाम लगाए स्वजन और ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए समझाने की कोशिश की। लेकिन, ग्रामीण आक्रोशित हो गए और डा. पर हत्या का आरोप लगाते हुए उसकी तरफ दौड़ गए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने डाॅ. मदनेश्वर चंद को हिरासत में लेकर थाने ले गई।