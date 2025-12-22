Language
    गुलरिहा में महिला पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास, सहज जनसेवा केंद्र से निकालने जा रही थी पैसे

    By Jitendra Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:02 PM (IST)

    रुपये निकालने जा रही एक महिला पर बाइक सवार दो युवकों ने पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गए, पुलिस मामले ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पेट्रोल डालकर एक महिला को जिंदा जलाने के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि रुपये निकालने के लिए घर से सहज जनसेवा केंद्र जा रही महिला को बाइक सवार हेलमेट लगाए दो युवकों ने रास्ते में रोक लिया और उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने और आसपास के लोगों के जुटने पर आरोपित मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पीड़िता गुलरिहा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। सोमवार दोपहर करीब डेढ़ बजे वह जंगल अयोध्या प्रसाद टोला, हतवा तिराहे के पास स्थित सहज जनसेवा केंद्र से रुपये निकालने के लिए निकली थी। घर से कुछ दूरी पर पहुंचते ही एक ही बाइक पर सवार हेलमेट लगाए दो युवकों ने उसे रोक लिया। महिला कुछ समझ पाती, इससे पहले ही आरोपितों ने उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया और माचिस से आग लगाने का प्रयास करने लगे।

    जान बचाकर घर की ओर भागी

    खतरे को भांप महिला शोर मचाते हुए जान बचाकर घर की ओर दौड़ पड़ी। महिला की चीख-पुकार सुन आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। यह देख दोनों आरोपित बाइक सवार फरार हो गए। घर पहुंची पीड़िता ने भतीजे को फोन कर बुलाया और डायल 112 पर घटना की सूचना दी। पीआरवी टीम के साथ गुलरिहा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

    पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि आरोपितों की पहचान की जा सके। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की गहन जांच की जा रही है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

    बंधक बनाकर दर्ज कराई थी छेड़खानी का केस

    बीते 22 सितंबर की रात दो अज्ञात बदमाश महिला के घर में घुसकर छिपे थे। महिला घर लौटी तो बदमाशों ने उसके मुंह में कपड़ा ठुसकर हाथ-पांव बांध दिए और महिला से छेड़खानी की थी। बिस्तर के नीचे रखे चार हजार रुपये चोरी करके दरवाजे को बाहर से बंद कर फरार हो गए थे। पीड़िता की तहरीर पर गुलरिहा पुलिस अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध घर में घुसकर चोरी व छेड़खानी का केस दर्ज कर जांच की। आरोप है कि जब पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया तो वह घटना से मुकर गई।