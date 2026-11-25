जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जंगल अयोध्या प्रसाद के पास पांडेय कालोनी स्थित शकुंतला निवास में हुई करीब 70 लाख रुपये की चोरी के मामले में रामगढ़ताल पुलिस ने मंगलवार सुबह महिला को गिरफ्तार किया है। देवरिया जिले की रहने वाली महिला के कब्जे से सोने की चेन, अंगूठी, टाप्स, मंगलसूत्र, कर्णफूल और चांदी के सामान के अलावा 1160 रुपये बरामद हुए। घटना में शामिल महिला के पति की तलाश चल रह है।

सीओ कैंट अरुण कुमार एस ने बताया कि बेलघाट थाना क्षेत्र के डकई गांव निवासी सूरज पांडेय और उनके भाई विपुल पांडेय के शकुंतला निवास में शनिवार रात चोरों ने ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया था। परिवार छठ पर्व मनाने गांव गया हुआ था। रविवार सुबह घर पहुंचने पर चोरी की जानकारी हुई तो पुलिस को सूचना दी गई। चोर घर की अलमारी और लाकर से करीब 15 लाख रुपये नकद और 400 ग्राम सोने के जेवरात उठा ले गए थे।