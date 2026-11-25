जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्व सांसद पर युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले की जांच सीओ कैंट कर रहे हैं। पीड़ित ने रामगढ़ताल थाने में शिकायत की है। मुकदमा दर्ज न होने पर दो दिन पहले उसने थाने में हंगामा भी किया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तारामंडल क्षेत्र की एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली युवती ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि पूर्व सांसद ने उसे शादी का भरोसा दिलाया था। इसी बहाने अलग-अलग मौकों पर होटल ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

युवती का दावा है कि शादी का भरोसा दिलाने के लिए उसे मंदिर भी ले जाया गया और लगातार विवाह का आश्वासन दिया जाता रहा। युवती के मुताबिक, पहले पूर्व सांसद शादी का भरोसा देते रहे, लेकिन अब दूरी बना रहे हैं। फोन करने पर पार्टी के काम से बाहर होने का हवाला देकर बातचीत समाप्त कर देते हैं।