संवाद सूत्र, घघसरा, (गोरखपुर)। संतकबीरनगर जिले के मेहदावल थाना क्षेत्र के घुरापाली गांव निवासी मजदूर पूर्णमासी कन्नौजिया की रविवार रात रोटावेटर में फंसकर दर्दनाक मौत हो गई। वह गांव के सीवान में राकेश तिवारी के खेत की जुताई करा रहे थे। हादसे के बाद चालक शव को रोटावेटर में फंसी हालत में लेकर ट्रैक्टर सहित भागने लगा।

सूचना मिलने पर सहजनवा पुलिस ने गोरखपुर-संतकबीरनगर सीमा के पास माड़र गांव के सीवान स्थित मदरहा रेगुलेटर के पास उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूर्णमासी रविवार रात 8:30 बजे राकेश तिवारी के खेत में रोटावेटर से जुताई करा रहे थे। आरोप है कि रोटावेटर खेत की पर्याप्त गहराई तक जुताई नहीं कर पा रहा था। ऐसे में बेहतर जुताई के लिए पूर्णमासी रोटावेटर पर बैठ गए। इसी दौरान ट्रैक्टर की रफ्तार और झटके से उनका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिरकर रोटावेटर में फंस गए। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद उनका शव रोटावेटर में ही फंसा रहा।