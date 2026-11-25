दुर्गेश त्रिपाठी, गोरखपुर। सपा के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही कांग्रेस को झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में जिले की नौ सीटों में से कांग्रेस ने चार की मांग की थी लेकिन अभी सपा दो से ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं है। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस ने खजनी सुरक्षित विधानसभा सीट मांगी ही नहीं थी लेकिन सपा उसे यह सीट दे रही है।

कांग्रेस खजनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। उसे कम से कम तीन सीट चाहिए। इनमें कैंपियरगंज या सहजनवा में से एक और बांसगांव सीट शामिल है। बांसगांव सीट से पूर्व मंत्री सदल प्रसाद दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस इस सीट पर हर हाल में लड़ना चाहती है।