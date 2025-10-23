पति की इस हरकत से पत्नी हुई नाराज, गुस्से में किया ऐसा काम बंद कमरे में मच गई चीख पुकार 

संवाद सूत्र, हरपुर-बुदहट। शराब के नशे में बार-बार पिटाई करने से नाराज पत्नी ने बुधवार को पति का निजी अंग ब्लेड से काट दिया। जानकारी होते ही स्वजन उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए हैं। उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हरपुर-बुदहट थाना के एक गांव की रहने वाली युवती का पति शराब पीने का आदी है। बताया जा रहा है कि वह शराब के नशे में घर पहुंचकर अक्सर पत्नी की पिटाई करता है। बुधवार को वह शराब के नशे की हालत में पहुंचा और पत्नी की पिटाई करने लगा।