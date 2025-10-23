पति की इस हरकत से पत्नी हुई नाराज, गुस्से में किया ऐसा काम बंद कमरे में मच गई चीख पुकार
एक अप्रत्याशित घटना में, पति के व्यवहार से नाराज़ पत्नी ने गुस्से में एक चरम कदम उठाया, जिससे कमरे में चीख-पुकार मच गई। स्थानीय अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वास्तव में क्या हुआ और क्या कोई आपराधिकता शामिल थी। यह घटना घरेलू विवादों और उनके संभावित गंभीर परिणामों पर प्रकाश डालती है।
संवाद सूत्र, हरपुर-बुदहट। शराब के नशे में बार-बार पिटाई करने से नाराज पत्नी ने बुधवार को पति का निजी अंग ब्लेड से काट दिया। जानकारी होते ही स्वजन उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए हैं। उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है।
हरपुर-बुदहट थाना के एक गांव की रहने वाली युवती का पति शराब पीने का आदी है। बताया जा रहा है कि वह शराब के नशे में घर पहुंचकर अक्सर पत्नी की पिटाई करता है। बुधवार को वह शराब के नशे की हालत में पहुंचा और पत्नी की पिटाई करने लगा।
इससे परेशान होकर पत्नी ने ब्लेड से पति का निजी अंग काट दिया। उसके चिल्लाने पर स्वजन पहुंचे और स्थिति देखकर तत्काल स्थानीय एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए। वहां उसका उपचार चल रहा है। चिकित्सक ने उसकी हालत गंभीर बताई है। पुलिस इसे घर का मामला बताते हुए तहरीर मिलने पर कार्रवाई की बात कह रही है।
