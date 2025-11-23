Language
    गोरखपुर में फिर लौटा शाही अंदाज, वेलवेट व हैंडवर्क लहंगे बनी पहली पसंद

    By Prabhat Pathak Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 01:21 PM (IST)

    गोरखपुर के बाजारों में शादी के सीजन की रौनक है, जहाँ शाही अंदाज वाले वेडिंग फैशन की वापसी हुई है। ग्राहक कपड़ों की गुणवत्ता को प्राथमिकता दे रहे हैं, और पशमीना, वेलवेट, और बनारसी साड़ियों की मांग बढ़ रही है। डिजाइनर गाउन और लहंगे भी खूब पसंद किए जा रहे हैं, जबकि फर्रुखाबाद के लहंगे और सूरत की साड़ियाँ ग्राहकों की पहली पसंद हैं। ऑनलाइन ऑफर्स के बावजूद, लोग दुकानों पर जाकर खरीदारी करने में अधिक संतुष्टि महसूस कर रहे हैं।

    शादियों के मौसम ने बढ़ाई बाजार की रौनक। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में शादियों की शहनाई और हल्की ठंड के साथ ही बाजारों की रौनक चरम पर है। इस बार वेडिंग फैशन में पुराना शाही अंदाज जोरदार वापसी कर रहा है। ग्राहक बजट से ज्यादा कपड़ों की गुणवत्ता और कारीगरी को प्राथमिकता दे रहे हैं।

    पशमीना, वेलवेट, हैंडएम्ब्रायडरी और हैवी बनारसी की चमक बाजारों में साफ दिख रही है। महिलाओं में प्योर पशमीना सूट, भारी जरदोजी वर्क और एवरग्रीन बनारसी साड़ियों की जबरदस्त मांग है। वहीं, माडर्न ट्रेंड चाहने वालों के लिए शरारा, गाउन, नेट और जिम्मी सिल्क की काफी मांग है।

    डिजाइनल कपड़ों के विक्रेता अनीस पटेल बताते हैं कि सगाई और शादी के लिए गाउन व लहंगे खूब पसंद किए जा रहे हैं। उनके यहां तीन से लेकर 15 हजार रुपये तक लहंगे उपलब्ध हैं। इसके अलावा शर्कवाली ड्रेस, सिंगल, टू-पीस और थ्री-पीस ड्रेसेस की भी अच्छी बिक्री हो रही है। घंटाघर के कपड़ा व्यवसायी सूरज ने बताया कि शादी सीजन के चलते मार्केट में अच्छी खासी रौनक है।

    बाजार में फर्रुखाबाद के लहंगे, सूरत की साड़ियां और कलकत्ता की अनारकली सूट ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं। कलकत्ता के हैंडवर्क सूट और मुंबई के शरारे भी खूब बिक रहे हैं। इस समय उनके शोरूम में पांच से लेकर 70 हजार रुपये तक के लहंगे उपलब्ध हैं। जबकि सिल्क साड़ियों की रेंज 12 सौ से 15 हजार रुपये तक और शिफान-फैंसी साड़ियों की कीमत एक से 10 हजार रुपये के बीच है।

    कारोबारियों ने बताया कि ठंड के मौसम में वेलवेट, माइक्रो फैब्रिक और प्योर पशमीना की बिक्री तेज है। पशमीना सूट सात से 10 हजार रुपये और बनारसी साड़ियां 2,500 रुपये तक में उपलब्ध हैं। लखनवी जरदोजी और कश्मीरी कढ़ाई का आकर्षण भी इस सीजन फैशन को विशेष बना रहा है।

    ऑनलाइन ऑफर बनाम ऑफलाइन संतुष्टि
    ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दुकानों पर लगी भीड़ बता रही है कि लोग अब सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि कपड़े को छूकर उसकी क्वालिटी देखना चाहते हैं।

    खरीदारी करने आई शांति ने बताया घर में शादी है इसलिए बहुत सारी खरीदारी करनी है। आनलाइन में आफर्स की भरमार तो है पर दुकानों पर देखकर खरीदने में जो संतुष्टि मिलती है वह कही नहीं है। देखकर खरीदने का भरोसा कहीं नहीं मिलता।