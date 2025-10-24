कुशीनगर और सप्तक्रांति एक्सप्रेस में विजिलेंस का छापा, अचानक हुई कार्रवाई से स्टेशन पर मची अफरा-तफरी
पूर्वोत्तर और उत्तर मध्य रेलवे की विजिलेंस टीम ने छठ पर्व के दौरान कुशीनगर, सप्तक्रांति और कामाख्या-गोमतीनगर एक्सप्रेस में छापेमारी की। आजमगढ़ स्टेशन के टिकट काउंटरों पर भी जांच हुई। कुशीनगर एक्सप्रेस में अवैध यात्री मिले, आजमगढ़ में क्लर्क के पास अधिक धन और सप्तक्रांति एक्सप्रेस में कोच कंडक्टर के पास अधिक पैसे पाए गए। अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर और उत्तर मध्य रेलवे की विजिलेंस टीम ने छठ पर्व के दौरान अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। विजिलेंस की अलग-अलग टीम ने कुशीनगर और सप्तक्रांति एक्सप्रेस में छापेमारी की है। इसके अलावा 15077 नंबर की कामाख्या-गोमतीनगर एक्सप्रेस में भी विजिलेंस की छापेमारी का मामला प्रकाश में आया है।
विजिलेंस टीम ने आजमगढ़ स्टेशन स्थित टिकट काउंटरों पर भी छापेमारी की है। इस दौरान हड़कंप मचा रहा। अनियमितता मिलने पर संबंधित रेलकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है।
जानकारों के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर विजिलेंस की एक टीम ने 22538 नंबर की एलटीटी-गोरखपुर कुशीनगर एक्सप्रेस की पेंट्रीकार को बस्ती से गोरखपुर के बीच चेक किया। इस दौरान आठ यात्री पेंट्रीकार में यात्रा करते हुए पकड़े गए।
वे पेंट्रीकार मैनेजर को पैसे देकर अवैध रूप से पेंट्रीकार में बैठकर यात्रा कर रहे थे। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर विजिलेंस की दूसरी टीम ने आजमगढ़ स्टेशन के टिकट काउंटरों पर भी छापेमारी की। काउंटरों पर तैनात क्लर्क के पास भी घोषित से अधिक धन बरामद किया गया।
पूर्व मध्य रेलवे की विजिलेंस ने 12557 सप्तक्रांति एक्सप्रेस में कप्तानगंज से गोरखपुर के बीच छापेमारी की। कोच कंडक्टर के पास से घोषित से पांच हजार रुपये अधिक बरामद हुआ। टीम ने कार्रवाई की संस्तुति कर दी है।
