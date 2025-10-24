कुशीनगर और सप्तक्रांति एक्सप्रेस में विजिलेंस का छापा, अचानक हुई कार्रवाई से स्टेशन पर मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर और उत्तर मध्य रेलवे की विजिलेंस टीम ने छठ पर्व के दौरान अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। विजिलेंस की अलग-अलग टीम ने कुशीनगर और सप्तक्रांति एक्सप्रेस में छापेमारी की है। इसके अलावा 15077 नंबर की कामाख्या-गोमतीनगर एक्सप्रेस में भी विजिलेंस की छापेमारी का मामला प्रकाश में आया है।

विजिलेंस टीम ने आजमगढ़ स्टेशन स्थित टिकट काउंटरों पर भी छापेमारी की है। इस दौरान हड़कंप मचा रहा। अनियमितता मिलने पर संबंधित रेलकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है।

जानकारों के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर विजिलेंस की एक टीम ने 22538 नंबर की एलटीटी-गोरखपुर कुशीनगर एक्सप्रेस की पेंट्रीकार को बस्ती से गोरखपुर के बीच चेक किया। इस दौरान आठ यात्री पेंट्रीकार में यात्रा करते हुए पकड़े गए।

वे पेंट्रीकार मैनेजर को पैसे देकर अवैध रूप से पेंट्रीकार में बैठकर यात्रा कर रहे थे। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर विजिलेंस की दूसरी टीम ने आजमगढ़ स्टेशन के टिकट काउंटरों पर भी छापेमारी की। काउंटरों पर तैनात क्लर्क के पास भी घोषित से अधिक धन बरामद किया गया।