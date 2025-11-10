योगी का ऐलान: यूपी के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य
उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में अब 'वन्दे मातरम्' का गायन अनिवार्य होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एकता पदयात्रा के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म राष्ट्र से ऊपर नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्होंने कहा कि 'वंदे मातरम' ने स्वतंत्रता आंदोलन में भारत की चेतना जगाई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरम् का गायन अनिवार्य किया जाएगा। गोरखपुर में एकता पदयात्रा के दौरान सीएम योगी ने एलान किया। सीएम योगी ने कहा, 'कोई मजहब राष्ट्र से बढ़कर नहीं हो सकता।'
बता दें कि सीएम योगी ने भारतरत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में सोमवार को एकता पदयात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिस राष्ट्रगीत वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में भारत की सोई हुई चेतना को जागृत किया, उसका आज फिर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, मत या मजहब राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आस्था या राष्ट्र के आड़े आए, उसे एक छोर पर रख देना चाहिए। कुछ लोगों के लिए आज भी उनका व्यक्तिगत मत और मजहब बड़ा है।
सपा के एक सासंद द्वारा वंदे मातरम गाने से इनकार करने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग जिन्ना को सम्मान देने के लिए होने वाले कार्यक्रम में तो शामिल होते हैं लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होते।
हमारा दायित्व बनता है हम उन कारणों को ढूंढें, जो समाज को बांटने वाले हैं। जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर विभाजन नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमे ध्यान रखना होगा कि भारत के अंदर फिर से कोई जिन्ना न पैदा होने पाए। अगर जिन्ना पैदा होने का साहस करता है तो उससे चुनौती मिलने से पहले ही दफन कर देना होगा।
