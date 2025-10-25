UPPCL: विद्युत कर्मचारियों का निजीकरण को लेकर प्रदर्शन जारी, बोले- हजारों पद एक साथ खत्म करने की रची जा रही साजिश

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष के संयोजक पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि बिजली निगम प्रबंधन एक साथ हजारों पद खत्म करने की साजिश रच रहा है। इसकी जड़ में निजीकरण ही है। निजीकरण के विरोध में उठ रहे स्वर को देखते हुए प्रबंधन अब नई-नई तरकीब निकाल रहा है। बिजलीकर्मी प्रबंधन की हर साजिश का विरोध करेंगे। अभियंताओं, कर्मचारियों, निविदाकर्मियों की नौकरी के साथ ही उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए आंदोलन लगातार जारी रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार को मोहद्दीपुर स्थित हाइडिल कालोनी में निजीकरण के विरोध में हुई सभा में पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि लेसा में वर्टिकल प्रणाली के माध्यम से आठ हजार से ज्यादा बिजलीकर्मियों के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। यह प्रणाली निजीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।