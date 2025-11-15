UPPCL: अप्रैल के पहले के बकायेदारों को मिलेगा छूट का लाभ, बिजली निगम उपभोक्ताओं को कर रहा जागरूक
गोरखपुर में बिजली निगम ने अप्रैल से पहले के बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। 31 मार्च तक बिल न भरने वाले और आरसी जारी होने या कनेक्शन कटने वाले उपभोक्ता भी शामिल हैं। एक दिसंबर से शुरू होने वाली इस योजना में पंजीकरण के लिए ₹2000 जमा करने होंगे। दो किलोवाट तक के घरेलू और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज और मूल बकाया में छूट मिलेगी।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बिजली निगम की एकमुश्त समाधान योजना का लाभ अप्रैल के पहले के बकायेदारों को मिलेगा। 31 मार्च तक बिजली के बिल का भुगतान न करने वाले और इससे पहले के कनेक्शन वालों को छूट का लाभ मिलेगा।
इसमें उन उपभोक्ताओं को भी शामिल किया गया है जिनके खिलाफ बकाये में आरसी जारी हो चुका है या जिनका कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया है। बिजली निगम ने उपभोक्ताओं को जागरूक करना शुरू कर दिया है। तीन चरणों की योजना की शुरुआत एक दिसंबर से होगी।
योजना में पंजीकरण के लिए उपभोक्ताओं को दो हजार रुपये जमा करने होंगे। इसके बाद तीन तरह के भुगतान किया जा सकेगा। कौड़ीराम खंड के अधिशासी अभियंता संतोष कुमार तिवारी ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना दो किलोवाट क्षमता तक के घरेलू और एक किलोवाट क्षमता का वाणिज्यिक कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए है।
बकाया जमा करने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज में तो फायदा होगा ही मूल बकाया में भी छूट दी जाएगी। उपभोक्ताओं को इसकी खंड कार्यालय या अभियंताओं या कर्मचारियों से मिल सकती है। उपभोक्ता खुद जागरूक होकर दूसरों को भी इसकी जानकारी दें।
