दीपावली तक टली UPI की मार, कारोबारियों ने ली राहत की सांस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। धनतेरस व दीपावली पर बाजार में खरीदारी की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद के बीच यूपीआइ भुगतान पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क फिलहाल दिवाली तक टलने से व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। 15 अक्टूबर से शुल्क लागू होने की आशंका के बीच कारोबारियों को डर था कि डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त लागत बढ़ने से उनके मुनाफे पर असर पड़ सकता है।

त्योहार पर ग्राहक जरूरत के सामान के साथ शौक और उत्साह में दूसरी चीजें भी खरीदते हैं। ऐसे में भुगतान की सुविधा और खरीदारी का सहज अनुभव बिक्री बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। शहर के व्यापारियों का मानना है कि शुल्क टलने से त्योहारी कारोबार को गति मिलेगी और ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त झिझक के खरीदारी कर सकेंगे।



डिजिटल भुगतान आज कारोबार का अहम हिस्सा बन चुका है। त्योहारों में ग्राहकों की संख्या बढ़ने के साथ भुगतान के विकल्प भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यूपीआइ की सुविधा से ग्राहक आसानी से भुगतान कर पाते हैं। ऐसे में अतिरिक्त शुल्क की आशंका कारोबारियों के लिए चिंता का विषय थी। शुल्क टलने से फिलहाल इस दबाव से राहत मिली है। -संजय अग्रवाल, निदेशक, परंपरा जेम्स एंड ज्वेल्स