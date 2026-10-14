मिशन शक्ति अभियान: गोरखपुर में रोशनी बनीं BDO, मांडवी ने संभाली BEO की जिम्मेदारी

जागरण टीम, गोरखपुर। मिशन शक्ति अभियान के तहत मंगलवार को जिले के दो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की छात्राओं ने एक दिन के लिए प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालीं।

भटहट में कक्षा आठ की छात्रा रोशनी वर्मा खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) बनीं, जबकि घघसरा क्षेत्र के मिनवां स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्रा मांडवी पाठक ने खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) की भूमिका निभाई। इस पहल के जरिए छात्राओं को प्रशासनिक कार्यप्रणाली समझने और नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिला।

भटहट संवाद सूत्र के अनुसार, रोशनी वर्मा ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। भगवानपुर की प्रिया चौहान ने सिंचाई के संसाधनों की कमी, जैनपुर की आंचल साहनी ने करोड़ों रुपये की लागत से बनी पानी की टंकी से घरों में जलापूर्ति शुरू नहीं होने और पिंकी चौहान ने गांव की बदहाल सफाई व्यवस्था का मुद्दा उठाया।

रोशनी ने समस्याओं के जल्द निस्तारण पर जोर दिया। इस दौरान बीडीओ श्यामलाल और एडीओ पंचायत बिकाऊं प्रसाद ने छात्राओं को कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और स्वयं सहायता समूहों की जानकारी दी। बीडीओ श्यामलाल, एडीओ पंचायत बिकाऊं प्रसाद, विद्यालय की वार्डन रंजना द्विवेदी, सुनीता गुप्ता, प्रियंका सिंह, अन्य छात्राएं और ब्लाककर्मी मौजूद रहे।