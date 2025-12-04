Kabaddi Competition: आज खिताब के लिए यूपी और पूर्वोत्तर रेलवे की होगी भिड़त, CM योगी करेंगे टीमों को पुरस्कृत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ महाराज सप्तम अखिल भारतीय प्राइजमनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आज महामुकाबला होगा। रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। खिताबी भिड़ंत गुरुवार को अपराह्न दो बजे क्षेत्रीय क्रीड़ांगन में खेली जाएगी। समापन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजेता एवं उपविजेता टीमों को पुरस्कार देकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे।

प्रतियोगिता के तीसरे दिन खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में दर्शकों ने रोमांचक खेल का भरपूर लुत्फ उठाया। पहले सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश ने आंध्र प्रदेश को एकतरफा अंदाज में 36-11 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। यूपी की ओर से रोहित तोमर व अर्जुन देशवाल ने बेहतरीन कौशल दिखाया, जबकि आंध्र प्रदेश से सुनील कुमार व प्रदीप ने अच्छा प्रदर्शन किया।

दूसरे सेमीफाइनल में पूर्वोत्तर रेलवे ने हरियाणा को 47-38 से मात देते हुए खिताबी दावेदारी पक्की कर ली। टीम की जीत में सुनील मलिक और परवेश खासे प्रभावी रहे। हरियाणा की ओर से अमन व सोनू ने शानदार संघर्ष किया।