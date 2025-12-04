Kabaddi Competition: आज खिताब के लिए यूपी और पूर्वोत्तर रेलवे की होगी भिड़त, CM योगी करेंगे टीमों को पुरस्कृत
गोरखपुर में ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ महाराज सप्तम अखिल भारतीय प्राइजमनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आज उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ महाराज सप्तम अखिल भारतीय प्राइजमनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आज महामुकाबला होगा। रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। खिताबी भिड़ंत गुरुवार को अपराह्न दो बजे क्षेत्रीय क्रीड़ांगन में खेली जाएगी। समापन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजेता एवं उपविजेता टीमों को पुरस्कार देकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे।
प्रतियोगिता के तीसरे दिन खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में दर्शकों ने रोमांचक खेल का भरपूर लुत्फ उठाया। पहले सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश ने आंध्र प्रदेश को एकतरफा अंदाज में 36-11 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। यूपी की ओर से रोहित तोमर व अर्जुन देशवाल ने बेहतरीन कौशल दिखाया, जबकि आंध्र प्रदेश से सुनील कुमार व प्रदीप ने अच्छा प्रदर्शन किया।
दूसरे सेमीफाइनल में पूर्वोत्तर रेलवे ने हरियाणा को 47-38 से मात देते हुए खिताबी दावेदारी पक्की कर ली। टीम की जीत में सुनील मलिक और परवेश खासे प्रभावी रहे। हरियाणा की ओर से अमन व सोनू ने शानदार संघर्ष किया।
क्वार्टर फाइनल में यूपी ने जेडी एकेडमी को 40-32, आंध्र प्रदेश ने इंडियन आर्मी को 30-26, हरियाणा ने मध्य प्रदेश को 35-11 और पूर्वोत्तर रेलवे ने कर्नाटक को 43-28 से पराजित किया। मैचों में निर्णायक की भूमिका सुरेन्द्र सिंह, सत्येन्द्र कुमार, मो.अकरम, विनोद कुमार यादव, अवनीश राय, राहुल कुमार, जयशंकर पांडेय और दशरथ पाल ने निभाई।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अंतरराष्ट्रीय पहलवान एवं जिला कुश्ती संघ अध्यक्ष दिनेश सिंह और जिला कबड्डी संघ अध्यक्ष अरुणेश शाही मौजूद रहे।
क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी आले हैदर ने अतिथियों का स्वागत किया। मौके पर उप्र कबड्डी संघ के महासचिव राजेश सिंह, उप क्रीड़ाधिकारी आजाद सिंह, सहायक प्रशिक्षिका विजय लक्ष्मी सिंह सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।
