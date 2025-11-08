Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में आज से चार दिन तक नहीं हो सकेगी कोई रजिस्ट्री, इस वजह से बंद रहेगा सर्वर

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 07:20 AM (IST)

    गोरखपुर में सर्वर शिफ्टिंग के कारण आज से चार दिनों तक संपत्ति रजिस्ट्री का कार्य बंद रहेगा। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग 8 से 11 नवंबर तक रजिस्ट्री नहीं करेगा। मेघराज क्लाउड सर्वर को नेशनल क्लाउड सर्वर से जोड़ा जा रहा है, जिससे ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रणाली अधिक सुरक्षित हो सके। इस दौरान जिले के सभी आठ सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में कामकाज ठप रहेगा। 10 और 11 नवंबर को सर्वर टेस्टिंग होगी, कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, पर पंजीकरण नहीं होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिले में शनिवार से चार दिनों तक सभी संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया ठप रहेगी। इस दौरान स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का सर्वर शिफ्टिंग कार्य किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आठ से 11 नवंबर तक किसी भी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं की जा सकेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एआइजी स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन संजय कुमार दुबे ने बताया कि विभाग के मेघराज क्लाउड सर्वर को अब नेशनल क्लाउड सर्वर से जोड़ा जा रहा है। यह तकनीकी प्रक्रिया प्रदेशभर में लागू की जा रही है, ताकि भविष्य में रजिस्ट्री की आनलाइन प्रणाली और अधिक स्थायी एवं सुरक्षित बन सके।

    इस कारण चार दिनों तक जिले के सभी आठ सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्री, दस्तावेज पंजीकरण और अन्य अभिलेख संबंधी कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा।

    उन्होंने बताया कि 10 और 11 नवंबर को सर्वर टेस्टिंग का कार्य किया जाएगा। इस दौरान सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, लेकिन कोई पंजीकरण कार्य नहीं होगा।