यूपी में आज से चार दिन तक नहीं हो सकेगी कोई रजिस्ट्री, इस वजह से बंद रहेगा सर्वर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिले में शनिवार से चार दिनों तक सभी संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया ठप रहेगी। इस दौरान स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का सर्वर शिफ्टिंग कार्य किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आठ से 11 नवंबर तक किसी भी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं की जा सकेगी।

एआइजी स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन संजय कुमार दुबे ने बताया कि विभाग के मेघराज क्लाउड सर्वर को अब नेशनल क्लाउड सर्वर से जोड़ा जा रहा है। यह तकनीकी प्रक्रिया प्रदेशभर में लागू की जा रही है, ताकि भविष्य में रजिस्ट्री की आनलाइन प्रणाली और अधिक स्थायी एवं सुरक्षित बन सके।