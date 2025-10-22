UP Politics: सपा मुखिया अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी, विरासत में गद्दी मिलती है बुद्धि नहीं

मुख्यमंत्री ने सपा को राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही व सनातन द्रोही बताते हुए कहा कि अखिलेश यादव को श्रीराम, देवी-देवताओं, सनातन धर्म और इसके त्योहारों से नफरत है। उन्होंने कहा कि जो अयोध्या वीरान थी, अब वहां का भव्य दीपोत्सव अब देश की नई पहचान बन गया है। इस बार 26 लाख 17 हजार दीये जलाने का नया विश्व रिकार्ड बना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को तो दीया जलाने पर भी परेशानी है। सपा प्रमुख कहते हैं कि दीया जलाने की आवश्यकता क्या है, मोमबत्ती जला लेते। 2017 के पहले मिट्टी को लेकर कुम्हारों की पीड़ा को अगर बबुआ ने समझा होता तो वह बचकाना बयान नहीं देते। उन्हें नहीं मालूम है कि दो करोड़ लोग मिट्टी के दीयों से लेकर बर्तन के कारोबार से जुड़े हुए है।

मुख्यमंत्री आवास में होता था ईद मिलन, मैंने बंद कराया

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में ईद मिलन होता था, लेकिन दीपावली और होली मिलन के कार्यक्रम नहीं होते थे। देश की संवैधानिक व्यवस्था के कारण उनका मानना था कि मुख्यमंत्री आवास और राजभवन में ऐसे आयोजन नहीं होने चाहिए। सरकारी स्तर पर इसे रोका गया है, लेकिन समाज की सहभागिता से त्योहारों को लेकर उत्साह बढ़ा है।

दुर्योधन की प्रतिमा स्थापित करने का किया था ऐलान

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब तीर्थ विकास परिषद अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा रहा था, तब अखिलेश यादव सैफई में दुर्योधन की प्रतिमा स्थापित करने का ऐलान कर रहे थे। तब हमने उन्हें कंस की प्रतिमा लगाने की सलाह भी दे दी थी। मुख्यमंत्री ने रामभक्तों पर सपा सरकार के रुख पर कहा कि रामभक्त अपने खिलाफ सपा सरकार के अभियान को कभी नहीं भूल पाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर सपा के रुख भी जिक्र किया और कहा कि वह आयोजन शुरू हुआ तो सपा के लोगों ने उसके खिलाफ नकारात्मकता फैलाने का कुत्सित प्रयास किया, लेकिन जनता ने उनके इस प्रयास को ठुकरा दिया।

प्रभु श्रीराम व श्रीकृष्ण को मिथक बताती थी कांग्रेस

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को भी निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रभु राम और कृष्ण को नकारती थी। कांग्रेस ने अदालत में एफिडेविट देकर कहा था कि भगवान राम और कृष्ण मिथक हैं।