    महिलाओं के लिए नाइट एस्कॉर्ट और बुजुर्गों के लिए 'सवेरा' योजना, जागरूकता के लिए सड़क पर उतरेंगी यूपी पुलिस 112 की टीमें

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:15 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पुलिस की आपात सेवा यूपी-112, नागरिकों को तत्काल पुलिस सहायता के प्रति जागरूक करने के लिए एक व्यापक जन-जागरूकता अभियान शुरू करेगी। “जन-जाग ...और पढ़ें

    यूपी पुलिस 112 का जागरूकता अभियान

    डिजिटल डेस्क, गोरखपुर। आम नागरिकों को आपात परिस्थितियों में तुरंत पुलिस सहायता के प्रति जागरूक करने की दिशा में उत्तर प्रदेश पुलिस की आपात सेवा यूपी-112 एक व्यापक जन-जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। “जन-जागरूकता की बात, जन-जन के साथ” थीम पर आधारित यह विशेष अभियान पुलिस महानिदेशक, यूपी-112 श्रीमती नीरा रावत की निगरानी में 20 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक संचालित किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह अभियान गोरखपुर जोन के जनपदों गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज के साथ-साथ बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर में भी चलाया जाएगा। हर जनपद में यह अभियान दो-दो दिनों तक चलाया जाएगा।

    आपात सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर

    अभियान का उद्देश्य आम जनता को यूपी-112 की आपात सेवाओं, महिलाओं के लिए नाइट एस्कॉर्ट सेवा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं की जानकारी देना है, ताकि जरूरत पड़ने पर लोग बिना किसी हिचक के पुलिस सहायता प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही मौजूदा शीतकालीन मौसम को देखते हुए कोहरे में सुरक्षित वाहन संचालन, सड़क सुरक्षा नियमों के पालन, धीमी गति से चलने, फॉग लाइट के प्रयोग और आपात स्थिति में सहायता प्राप्त करने के संबंध में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।

    नुक्कड़ नाटक और संवाद से बनेगा पुलिस-जन विश्वास

    अभियान के तहत तीन विशेष प्रचार टीमों का गठन किया गया है, जो हर जनपद में दो दिनों के अंदर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगी। हर टीम में 14 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें मुख्यालय से 2 पुलिस अधिकारी और प्रचार-प्रसार दल के 12 सदस्य रहेंगे। ये टीमें स्कूल-कॉलेजों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटकों, एलईडी वैन के माध्यम से जागरूकता वीडियो, सुरक्षा संदेशों और संवाद के जरिए लोगों को जागरूक करेंगी।

    आज इन जनपदों में चलेगा अभियान

    यूपी-112 का यह विशेष जन-जागरूकता अभियान 20 दिसंबर से गोरखपुर, बहराइच एवं बस्ती जनपदों में संचालित होगा। दो दिनों तक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को यह जानकारी दी जाएगी कि आपात स्थिति में 112 पर कॉल कैसे करें, महिलाओं के लिए उपलब्ध नाइट एस्कॉर्ट सेवा का उपयोग कैसे किया जाए तथा वरिष्ठ नागरिक ‘सवेरा योजना’ से किस प्रकार सहायता प्राप्त कर सकते हैं।