UP Panchayat Election: गोरखपुर में प्रधानी की बिसात पर फेसबुक पोस्ट से शह-मात का खेल, सियासी माहौल गरमाया

संवाद सूत्र, पिपरौली, गोरखपुर। प्रधानी के चुनाव की आहट के बीच गांवों में सियासी बिसात बिछने लगी है। अभी चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन दावेदारों ने अपने विरोधियों को घेरने के दांव-पेच आजमाने शुरू कर दिए हैं। पिपरौली ब्लाक में फेसबुक पर 'युवा शक्ति' नाम की आईडी से ग्राम पंचायतों के आय-व्यय के आंकड़े प्रसारित करना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

पंचायत दर्पण पोर्टल के अधूरे आंकड़ों और स्क्रीनशाट को संदर्भ से काटकर इस तरह प्रसारित किया जा रहा है, मानो पंचायतों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई हो। इससे ग्राम पंचायतों के प्रशासकों में नाराजगी है तो गांवों में तरह-तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं।

इस आइडी से पिपरौली, मल्हीपुर, खरैला, बनौड़ा, अमटौरा, जैतपुर, बांसपार, नन्दापार, खानिमपुर, छपिया, नगवां, बड़गहन, हरैया, कलानी खुर्द, कलानी बुजुर्ग, पिछौरा और देईपार समेत कई ग्राम पंचायतों के पंचायत फंड, विकास कार्यों और भुगतान से जुड़े आंकड़े पोस्ट किए गए हैं। आरोप है कि अधूरी जानकारी को इस तरह पेश किया जा रहा है कि ग्रामीणों के बीच पंचायतों में अनियमितता की धारणा बने।

हालांकि, इन पोस्टों के पीछे किसकी भूमिका है और आंकड़ों को किस मंशा से प्रसारित किया जा रहा है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में चुनाव से पहले इंटरनेट मीडिया पर आरोप-प्रत्यारोप का यह खेल गांवों की राजनीति को गरमाने लगा है।

नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर कुछ प्रशासकों का कहना है कि पंचायतों का पूरा आय-व्यय सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। ऐसे में अधूरे आंकड़े सार्वजनिक कर भ्रम फैलाना उचित नहीं है। उनका कहना है कि किसी भुगतान या विकास कार्य की वास्तविक स्थिति जानने के लिए पूरा ब्योरा और संबंधित अभिलेख देखना जरूरी है।