यूपी के इस जिले में ठंड में पूरा करना होगा बिजली सुधार का कार्य, विभाग ने बताई वजह
उत्तर प्रदेश के एक जिले में बिजली विभाग ने बिजनेस प्लान के तहत बिजली सुधार कार्यों को ठंड में पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके लिए धन आवंटित किया गया है, जिससे जर्जर तारों और उपकरणों को बदला जाएगा। अभियंताओं को गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए कहा गया है ताकि कार्य समय पर पूरा हो सके।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिले में बिजली सुधार के सभी कार्यों को ठंड में पूरा कराना होगा। इन कार्यों के लिए जिले को 92 करोड़ 46 लाख 24 हजार रुपये मिले हैं। इन रुपयों से महानगर के साथ ही ग्रामीण वितरण मंडल प्रथम व द्वितीय में भी कई कार्य कराए जाएंगे। बिजनेस प्लान 2025-26 के तहत स्वीकृत इन कार्यों को जल्द शुरू कराने में निगम के अभियंता जुट गए हैं। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है।
सरहरी उपकेंद्र से जुड़े उपभोक्ताओं को आपूर्ति की समस्या से निजात दिलाने के लिए हरपुर उपकेंद्र से भी बिजली दी जाएगी। इसके लिए तीन करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से तकरीबन 20 किलोमीटर लंबाई में 33 हजार वोल्ट की लाइन का केबल बिछाया जाएगा। सरहरी उपकेंद्र से तकरीबन आठ हजार घरों को बिजली दी जाती है।
इस उपकेंद्र तक महराजगंज के फरेंदा से बिजली आती है। दूरी ज्यादा होने के कारण आए दिन दिक्कत रहती है। इसी तरह शाहपुर उपकेंद्र से जुड़े असुरन फीडर स्थित जेल रोड पर नए ट्रांसफार्मर लगाकर आपूर्ति सामान्य किया जाएगा। यहां चार सौ केवीए के पहले से लगे ट्रांसफार्मर पर लोड ज्यादा होेने के कारण उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली नहीं मिल पाती है।
यह कार्य होंगे
महानगर में एक उपकेंद्र का निर्माण, ग्रामीण वितरण मंडल प्रथम व महानगर में 33 हजार वोल्ट की सात लाइन का निर्माण, ग्रामीण वितरण मंडल प्रथम में दो, द्वितीय में एक और महानगर में एक उपकेंद्र की क्षमता वृद्धि का कार्य, ग्रामीण वितरण मंडल द्वितीय में चार और महानगर में छह स्थानों पर 11 हजार वोल्ट क्षमता की लाइन का निर्माण होगा। ग्रामीण वितरण मंडल प्रथम में 18, द्वितीय में 42 और महानगर में 55 ट्रांसफार्मरों की स्थापना कराई जाएगी।
ग्रामीण वितरण मंडल प्रथम में 120, द्वितीय में 243 और महानगर में 39 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का कार्य कराया जाएगा। इसके साथ ही जर्जर तार, केबल, टेललेस यूनिट, रिंग मेन यूनिट आदि के 241 कार्य कराए जाएंगे।
इनको इतने रुपये मिले
- महानगर वितरण मंडल - 61 करोड़ 99 लाख 70 हजार
- ग्रामीण वितरण मंडल प्रथम - 16 करोड़ 75 लाख 43 हजार
- ग्रामीण वितरण मंडल द्वितीय - 13 करोड़ 71 लाख 11 हजार
बिजनेस प्लान के तहत जिले में बिजली सुधार कार्यों को ठंड में पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इन रुपयों से कई कार्यों के साथ ही उपकरणों व जर्जर तारों को भी बदला जाएगा। जल्द से जल्द कार्य पूरा कराने के साथ ही गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए सभी अभियंताओं को कहा गया है।
आशुतोष श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।