UP में दावे हवाई, बिजली कनेक्शन लेना है तो जमा करो 6414 रुपये
गोरखपुर में बिजली कनेक्शन लेने के लिए आवेदकों को झटपट पोर्टल पर 6414 रुपये एकमुश्त जमा करने पड़ रहे हैं। पहले पोस्टपेड कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगता था, लेकिन अब प्रीपेड कनेक्शन के लिए भी इतनी ही राशि वसूली जा रही है। आवेदकों का कहना है कि मीटर तो वही है, फिर इतनी अधिक वसूली क्यों? विरोध के बाद भी पोर्टल पर रेट अपडेट नहीं हुआ है।
दुर्गेश त्रिपाठी, जागरण गोरखपुर। टाउनहाल खंड क्षेत्र में रहने वाले विपिन सिंह ने अपने पिता के नाम से बिजली कनेक्शन लेना है। वह अभियंताओं से मिले तो बताया गया कि झटपट पोर्टल पर आवेदन करना होगा। झटपट पोर्टल पर आवेदन किया तो लाइनमैन ने मकान का निरीक्षण किया। सब कुछ सही होने के बाद लाइनमैन ने रिपोर्ट लगाई। बाद में जेई ने भी आनलाइन रिपोर्ट लगा दी।
रिपोर्ट लगने के बाद रुपये जमा होने की बारी आयी तो विपिन ने पोर्टल खोला। इस पर 6414 रुपये जमा करने का संदेश देखकर उनका माथा ठनका। उन्होंने अभियंताओं से मुलाकात की और कहा कि बिजली निगम ने मीटर के रुपये बिल में अलग-अलग हिस्से में लेने की बात कही है। मैं एक साथ पूरे रुपये नहीं जमा कर पाऊंगा। अभियंताओं ने हाथ खड़े कर दिया। कहा कि पोर्टल पर जो व्यवस्था है, उसकी के अनुसार चलना पड़ेगा।
विपिन की तरह बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले सभी लोगों को एकमुश्त रुपये देने पड़ रहे हैं। दो महीने पहले बिजली निगम पोस्टपेड कनेक्शन देता था। इस कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगाया जाता था। बाद में निर्देश दिया गया कि अब कनेक्शन प्रीपेड व्यवस्था में मिलेंगे।
दो किलोवाट क्षमता के कनेक्शन के लिए 6414 रुपये जमा करने होंगे। मजबूरी में आवेदकों ने रुपये जमा किए लेकिन इसका विरोध शुरू हुआ। कहा गया कि जो मीटर पोस्टपेड कनेक्शन पर लगाया जा रहा था वही अब प्रीपेड कनेक्शन पर लगाया जा रहा है।
यही मीटर पुराने कनेक्शन पर भी लग रहा है। ऐसे में मीटर के नाम पर तीन गुना से ज्यादा रुपये की वसूली समझ से परे है। विरोध बढ़ा तो बिजली निगम ने एकमुश्त रुपये जमा कराने की व्यवस्था खत्म करने की बात कही लेकिन अब तक झटपट पोर्टल पर इसे अपडेट नहीं किया गया।
टाउनहाल खंड के अधिशासी अभियंता अंकित कुमार ने कहा कि झटपट पोर्टल पर अभी प्रीपेड कनेक्शन का पुराना रेट ही दर्ज है। कनेक्शन आनलाइन दिया जाता है। ऐसे में पोर्टल पर जितने रुपये दर्ज हैं, जमा करना होगा।
दो किलोवाट क्षमता के कनेक्शन के इतने लगते हैं रुपये
- लाइन चार्ज - 398.00
- मीटर का मूल्य - 6016.00
- कुल मूल्य - 6414.00
