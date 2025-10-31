UP में AK-47 व रेड गैंग के सरगना अब भी फरार, तीन टीमें कर रही छापेमारी

संवाद सूत्र,पीपीगंज। एके-47 व रेड गैंग के खूनी संघर्ष के चार दिन बाद भी पुलिस सरगना तक नहीं पहुंच सकी है। फायरिंग, मारपीट और दहशत फैलाने के आरोप में छह लोगों को जेल भेजने के बाद पीपीगंज थाने की तीन टीम गोरखपुर के साथ ही महराजगंज जिले में छापेमारी कर रही है।पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है।

गुरुवार दोपहर में पीपीगंज पुलिस ने स्टेशन रोड पर एक युवक की बाइक पकड़ी जिस पर ‘एके-47’ का स्टीकर लगा था।युवक के गिरोह से जुड़े होने की सूचना पर पुलिस उसे चौकी पर ले आयी लेकिन जांच में कोई साक्ष्य न मिलने पर उसे छोड़ दिया गया।

डीआइजी के निर्देश पर हुई जांच में सामने आया कि मारपीट व फायरिंग करने वाले एके-47 व रेड गैंग से करीब 100 युवक जुड़े हैं जो गोरखपुर,महराजगंज व संतकबीरनगर जिले के रहने वाले हैं।

इसमें कई के विरुद्ध पीपीगंज, कैंपियरगंज, फरेंदा,पनियरा व मेंहदावल थाने में मुकदमा दर्ज है।ग्रामीणों का कहना है कि अगर स्थानीय स्तर पर पुलिस का खुफिया तंत्र सक्रिय होता तो दोनों गैंग की गतिविधियां समय रहते पकड़ी जा सकती थीं।



सोमवार को अकटहवा पुल पर हुई थी घटना:

सोमवार को अकटहवा पुल पर हुई वारदात की शुरुआत भी वाट्सएप काल से हुई थी। पहले ई-लाइब्रेरी में छात्रों से मारपीट हुई।विरोध करने पर रेड व एके 47 गैंग के सदस्यों ने युवकों को दौड़ाकर महराजगंज जिले की सीमा तक पीटा।ग्रामीणों ने बीच-बचाव का प्रयास किया तो उनके ऊपर हमला कर दिया जिसमें सात लोग घायल हो गए।पुलिस ने इस मामले में अभी तक छह लोगों को जेल भेजा है।



