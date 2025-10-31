UP में AK-47 व रेड गैंग के सरगना अब भी फरार, तीन टीमें कर रही छापेमारी
पीपीगंज में एके-47 और रेड गैंग के खूनी संघर्ष के बाद भी पुलिस सरगना तक नहीं पहुंच पाई है। छह लोग जेल भेजे गए हैं और पुलिस छापेमारी कर रही है। जांच में पता चला है कि लगभग 100 युवक इन गैंग से जुड़े हैं, जिनके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खुफिया तंत्र सक्रिय होता तो घटना रोकी जा सकती थी। सोमवार को अकटहवा पुल पर हुई मारपीट में सात लोग घायल हुए थे।
संवाद सूत्र,पीपीगंज। एके-47 व रेड गैंग के खूनी संघर्ष के चार दिन बाद भी पुलिस सरगना तक नहीं पहुंच सकी है। फायरिंग, मारपीट और दहशत फैलाने के आरोप में छह लोगों को जेल भेजने के बाद पीपीगंज थाने की तीन टीम गोरखपुर के साथ ही महराजगंज जिले में छापेमारी कर रही है।पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है।
गुरुवार दोपहर में पीपीगंज पुलिस ने स्टेशन रोड पर एक युवक की बाइक पकड़ी जिस पर ‘एके-47’ का स्टीकर लगा था।युवक के गिरोह से जुड़े होने की सूचना पर पुलिस उसे चौकी पर ले आयी लेकिन जांच में कोई साक्ष्य न मिलने पर उसे छोड़ दिया गया।
डीआइजी के निर्देश पर हुई जांच में सामने आया कि मारपीट व फायरिंग करने वाले एके-47 व रेड गैंग से करीब 100 युवक जुड़े हैं जो गोरखपुर,महराजगंज व संतकबीरनगर जिले के रहने वाले हैं।
इसमें कई के विरुद्ध पीपीगंज, कैंपियरगंज, फरेंदा,पनियरा व मेंहदावल थाने में मुकदमा दर्ज है।ग्रामीणों का कहना है कि अगर स्थानीय स्तर पर पुलिस का खुफिया तंत्र सक्रिय होता तो दोनों गैंग की गतिविधियां समय रहते पकड़ी जा सकती थीं।
सोमवार को अकटहवा पुल पर हुई थी घटना:
सोमवार को अकटहवा पुल पर हुई वारदात की शुरुआत भी वाट्सएप काल से हुई थी। पहले ई-लाइब्रेरी में छात्रों से मारपीट हुई।विरोध करने पर रेड व एके 47 गैंग के सदस्यों ने युवकों को दौड़ाकर महराजगंज जिले की सीमा तक पीटा।ग्रामीणों ने बीच-बचाव का प्रयास किया तो उनके ऊपर हमला कर दिया जिसमें सात लोग घायल हो गए।पुलिस ने इस मामले में अभी तक छह लोगों को जेल भेजा है।
पीपीगंज व पनियरा जिले की सीमा पर हुई मारपीट की घटना में जो भी लोग शामिल रहे हैं उनकी पहचान हो गई है।आरोपितों पर हल्का दारोगा ने मुकदमा दर्ज कराया है।तलाश में छापेमारी चल रही है।जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
- जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव,एसपी उत्तरी
