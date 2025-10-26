UP में 20 दिन बाद भी नहीं सुधरी चेक क्लीयरेंस की बदहाल स्थिति, अटका हुआ है लोगों का करोड़ों का भुगतान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) का रियल-टाइम चेक क्लीयरेंस सिस्टम बैंक खाताधारकों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। सबसे ज्यादा परेशानी व्यापारी वर्ग झेल रहे हैं। विभिन्न बैंकों के 3000 से ज्यादा चेक क्लियर नहीं होने की वजह से अटके हुए हैं और करोड़ों की राशि अटकी हुई है।

सबसे ज्यादा समस्या दूसरे बैंक के चेक के क्लियर होने में हो रही है। आरबीआइ ने जहां एक दिन में चेक क्लीयरेंस का दावा किया था, वहीं, बैंक में चेक लगाने के 20-20 दिन बाद भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। लोग बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस समस्या के समाधान संबंधी कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) ने चार अक्टूबर से ‘निरंतर समाशोधन और निपटान’ नामक एक नई चेक क्लियरिंग प्रणाली शुरू की है, जिसका उद्देश्य चेक क्लियर होने की प्रक्रिया को तेज करना है। आरबीआइ ने नए सिस्टम को लागू करते समय बताया था कि चेक क्लीयरिंग में अब दो से तीन दिन का समय नहीं बल्कि कुछ ही घंटों में हो जाएगा। इस सिस्टम को केंद्रीय बैंक की तरफ से रियल-टाइम चेक क्लीयरेंस सिस्टम नाम दिया गया है। काम जल्दी होने के दावे के साथ शुरू किए गए इस सिस्टम में 20 दिन भी समस्या बनी हुई है।

व्यवसायी विनोद टिबड़ेवाल ने कहा कि खाता आइडीबीआइ बैंक में हैं। चार और नौ नवंबर को बड़ौदा यूपी बैंक (उत्तरप्रदेश ग्रामीण बैंक) का चेक अब तक क्लियर नहीं हुआ है। इसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है। पैसा फंसा होने की वजह से व्यापारिक लेनदेन भी प्रभावित हो रहा है।बैंक से भी इस संबंध में जवाब नहीं मिल पा रहा है।



एक चेक का दो बार हो जा रहा है भुगतान

नई सिस्टम के वजह से एक चक का दो बार भुगतान हो जा रहा है। अगर कोई खाताधारक जागरूक है तो वह बैंक में आकर इसकी जानकारी दे देता है, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि सिस्टम दुरुस्त होने के बाद बैंकों को ऐसे मामलों में काफी परेशानी झेलनी होगी।