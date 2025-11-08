UP के इस जिले में 4.5 लाख महिलाओं की रुक सकती है गैस सब्सिडी, 30 प्रतिशत लाभार्थियों ने नहीं कराई KYC

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। इंडियन आयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़े 10 जिलों की साढ़े चार लाख से ज्यादा उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं की रसोई गैस की सब्सिडी पर संकट मंडराने लगा है। दिसंबर तक यदि लाभार्थियों ने कनेक्शन की केवाईसी नहीं कराई तो आठवां व नवां सिलिंडर बिना सब्सिडी के मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यानी सिलिंडर लेने पर तीन-तीन सौ रुपये की सब्सिडी नहीं मिलेगी। घरेलू गैस उपभोक्ताओं को भी अनिवार्य रूप से केवाइसी करानी है। ऐसा न होने पर इनको मिलने वाली 59.05 रुपये की भी सब्सिडी रोकी जा सकती है। आयल कंपनियों ने केवाईसी कराने के लिए सभी लाभार्थियों को प्रोत्साहित करना तेज कर दिया है।

गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय में गोरखपुर-बस्ती मंडल के सात जिलों के साथ ही आंबेडकरनगर, बलरामपुर और आजमगढ़ जिले शामिल हैं। इन जिलों में तकरीबन 15 लाख उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हैं। इनको रसोई गैस का कनेक्शन निश्शुल्क दिया गया था। साथ ही साल में नौ बार रसोई गैस सिलिंडर रीफिल कराने पर प्रति सिलिंडर तीन सौ रुपये की सब्सिडी भी दी जाती है।