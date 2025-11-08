UP के इस जिले में 4.5 लाख महिलाओं की रुक सकती है गैस सब्सिडी, 30 प्रतिशत लाभार्थियों ने नहीं कराई KYC
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिसंबर तक केवाईसी कराने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर आठवां और नौवां सिलिंडर बिना सब्सिडी के मिलेगा। 31 मार्च तक केवाईसी कराने पर रुकी हुई सब्सिडी वापस मिल जाएगी। लगभग 30% लाभार्थियों ने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है। बायोमीट्रिक के अभाव में सिलिंडर नहीं रोका जाएगा, और एक बार केवाईसी कराने पर पूरे वित्तीय वर्ष में दोबारा जरूरत नहीं होगी।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। इंडियन आयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़े 10 जिलों की साढ़े चार लाख से ज्यादा उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं की रसोई गैस की सब्सिडी पर संकट मंडराने लगा है। दिसंबर तक यदि लाभार्थियों ने कनेक्शन की केवाईसी नहीं कराई तो आठवां व नवां सिलिंडर बिना सब्सिडी के मिलेगा।
यानी सिलिंडर लेने पर तीन-तीन सौ रुपये की सब्सिडी नहीं मिलेगी। घरेलू गैस उपभोक्ताओं को भी अनिवार्य रूप से केवाइसी करानी है। ऐसा न होने पर इनको मिलने वाली 59.05 रुपये की भी सब्सिडी रोकी जा सकती है। आयल कंपनियों ने केवाईसी कराने के लिए सभी लाभार्थियों को प्रोत्साहित करना तेज कर दिया है।
गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय में गोरखपुर-बस्ती मंडल के सात जिलों के साथ ही आंबेडकरनगर, बलरामपुर और आजमगढ़ जिले शामिल हैं। इन जिलों में तकरीबन 15 लाख उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हैं। इनको रसोई गैस का कनेक्शन निश्शुल्क दिया गया था। साथ ही साल में नौ बार रसोई गैस सिलिंडर रीफिल कराने पर प्रति सिलिंडर तीन सौ रुपये की सब्सिडी भी दी जाती है।
लाभार्थी रसोई की पूरी कीमत का भुगतान करती हैं और सब्सिडी की राशि उनके बैंक खाते में आ जाती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को भोजन बनाने में कोई दिक्कत न होने देना है। लगातार जागरूक करने के बाद भी तकरीबन 30 प्रतिशत लाभार्थियों ने केवाईसी नहीं कराई है।
खुद भी कर सकते हैं केवाईसी
उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारकों को केवाईसी कराने के लिए विकल्प दिए गए हैं। खुद भी क्यूआर कोड या लिंक- https://www.pmuy.gov.in/e-kyc.html पर जाकर केवाईसी कर लें। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो एजेंसी संचालक के शोरूम पर जाकर भी केवाइसी करा सकते हैं।
एजेंसी पर नहीं जा सकते तो हाकर कर देंगे केवाईसी
जो ग्राहक एजेंसी पर पहुंचने और खुद से केवाईसी करने में असमर्थ हैं, उनके यहां एजेंसी का हाकर पहुंचकर केवाईसी कर देंगे। हाकर अपने मोबाइल फोन से ग्राहक की फेशियल बायोमीट्रिक कर देंगे। एजेंसी पर फेशियल या अंगूठे की बायोमीट्रिक की जाएगी।
इस हेल्पलाइन पर लें जानकारी
18002333555
उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को दिसंबर तक कनेक्शन की केवाइसी करा लेनी है। ऐसा न होने पर आठवां व नवां सिलिंडर बिना सब्सिडी रीफिल होगा। यदि अगले वर्ष 31 मार्च तक केवाईसी हो जाएगी तो रोकी गई सब्सिडी दे दी जाएगी। अब तक तकरीबन 30 प्रतिशत लाभार्थियों ने केवाईसी नहीं कराई है। बायोमीट्रिक के अभाव में रसोई गैस सिलिंडर नहीं रोका जाएगा। यदि लाभार्थी ने एक केवाईसी करा ली है तो उस वित्तीय वर्ष में दोबारा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
रवि कुमार चंदेरिया, उप महाप्रबंधक, इंडियन आयल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।