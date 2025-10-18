Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नाम व जन्मतिथि बदलकर दो पासपोर्ट बनवाना पड़ा भारी, पुलिस ने युवक पर केस

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 07:59 AM (IST)

    गोरखपुर में एक युवक ने जालसाजी कर दो पासपोर्ट बनवाए। जांच में आरोप सही पाए जाने पर रामगढ़ताल पुलिस ने कूटरचित दस्तावेज बनाने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। युवक ने पहले शरद यादव के नाम से पासपोर्ट बनवाया, फिर नाम बदलकर सर्वेश यादव के नाम से दूसरा पासपोर्ट बनवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ की रिपोर्ट पर आरोपित शरद यादव पर कार्रवाई

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जालसाजी कर के युवक ने दो पासपोर्ट बनवा लिए।जांच में रिपोर्ट में आरोप की पुष्टि होने पर रामगढ़ताल थाना पुलिस ने आरोपित पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने का मुकदमा दर्ज किया है।

    क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ से आए एक पत्र के आधार पर थाना कैंट के उपनिरीक्षक आशीष कुमार दुबे को जांच सौंपी गई थी। जांच के दौरान पता चला कि शरद यादव पुत्र केशव यादव, निवासी न्यू शिवपुरी कालोनी, इंद्रानगर, थाना कैंट (वर्तमान थाना रामगढ़ताल), जनपद गोरखपुर, ने पहले अपने वास्तविक नाम से पासपोर्ट बनवाया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद उसी व्यक्ति ने अपना नाम बदलकर सर्वेश यादव पुत्र केशव यादव, वही पता — न्यू शिवपुरी कॉलोनी, इंद्रानगर, रसूलपुर, थाना कैंट (वर्तमान रामगढ़ताल), जन्मतिथि 01 जनवरी 1989 के नाम पर दूसरा पासपोर्ट बनवा लिया।सत्यापन के दौरान स्पष्ट हुआ कि शरद यादव मूल रुप से बड़हलगंज के पिपरडाड़ी गांव का रहने वाला है।

    कैंट पुलिस ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट एसएसपी व पुलिस अधीक्षक सुरक्षा/नोडल अधिकारी पासपोर्ट को भेजी, जिसमें यह अनुशंसा की गई कि आरोपित के विरुद्ध जालसाजी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए।रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी राजकरन नय्यर ने केस दर्ज करने का आदेश दिया, जिसके बाद रामगढ़ताल थाना पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

    थाना प्रभारी नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।