Cancelled Train List: कल से गोरखपुर-आनंदविहार समेत निरस्त हो जाएंगी 24 ट्रेनें, यहां देखें पूरी सूची

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एक दिसंबर से विभिन्न तिथियों में गोरखपुर-आनंदविहार साप्ताहिक एक्सप्रेस समेत 24 ट्रेनें निरस्त हो जाएंगी। हमसफर और बाघा एक्सप्रेस सहित पूर्वोत्तर रेलवे रूट पर चल रहीं 26 ट्रेनों के फेरे (आवृत्ति) भी कम हो जाएंगे। रेलवे प्रशासन ने कोहरा का हवाला देते हुए 15 फरवरी तक 50 ट्रेनों का संचालन प्रभावित किया है।

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार कोहरे में ट्रेनों की गति कम होने से लाइन क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण ट्रेनों की संख्या में भी कमी कर दी जाती है। ठंड के दिनों में कोहरा के दौरान कम आक्यूपेंसी वाली कुछ ट्रेनों को निरस्त किया गया है। कुछ ट्रेनों के फेरे घटाए गए हैं। ताकि, अधिक आक्यूपेंसी वाली ट्रेनों का संचालन निर्बाध हो सके।



निरस्त रहने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें