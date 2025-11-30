Language
    Cancelled Train List: कल से गोरखपुर-आनंदविहार समेत निरस्त हो जाएंगी 24 ट्रेनें, यहां देखें पूरी सूची

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:36 AM (IST)

    पूर्वोत्तर रेलवे ने कोहरे के कारण 1 दिसंबर से 24 ट्रेनों को निरस्त करने का फैसला किया है, जिसमें गोरखपुर-आनंदविहार साप्ताहिक एक्सप्रेस भी शामिल है। हमसफर और बाघा एक्सप्रेस समेत 26 ट्रेनों के फेरे भी कम किए गए हैं। रेलवे प्रशासन ने 15 फरवरी तक 50 ट्रेनों का संचालन प्रभावित करने का फैसला किया है ताकि अधिक यात्री संख्या वाली ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से हो सके।

    हमसफर और बाघ एक्सप्रेस समेत विभिन्न तिथियों में कम हो जाएंगे 26 ट्रेनों के फेरे। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एक दिसंबर से विभिन्न तिथियों में गोरखपुर-आनंदविहार साप्ताहिक एक्सप्रेस समेत 24 ट्रेनें निरस्त हो जाएंगी। हमसफर और बाघा एक्सप्रेस सहित पूर्वोत्तर रेलवे रूट पर चल रहीं 26 ट्रेनों के फेरे (आवृत्ति) भी कम हो जाएंगे। रेलवे प्रशासन ने कोहरा का हवाला देते हुए 15 फरवरी तक 50 ट्रेनों का संचालन प्रभावित किया है।

    पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार कोहरे में ट्रेनों की गति कम होने से लाइन क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण ट्रेनों की संख्या में भी कमी कर दी जाती है। ठंड के दिनों में कोहरा के दौरान कम आक्यूपेंसी वाली कुछ ट्रेनों को निरस्त किया गया है। कुछ ट्रेनों के फेरे घटाए गए हैं। ताकि, अधिक आक्यूपेंसी वाली ट्रेनों का संचालन निर्बाध हो सके।

    निरस्त रहने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें

    • 12595 गोरखपुर-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस 01 दिसम्बर से 12 फरवरी तक।
    • 15057 गोरखपुर-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस 04, 11, 18, 25 दिसंबर को, 01, 08, 15, 22, 29 जनवरी को तथा 05 एवं 12 फरवरी को।
    • 15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 एवं 29 दिसम्बर तथा 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 एवं 30 जनवरी और 02, 06, 09, 13, 16, 20, 22, 27 फरवरी को।
    • 15621 कामाख्या-आनन्द विहार टर्मिनस़ एक्सप्रेस 04, 11, 18 एवं 25 दिसम्बर तथा 01, 08, 15, 22 एवं 29 जनवरी और 05, 12, 19 एवं 26 फरवरी को।
    • 15622 आनन्द विहार टर्मिनस-कामाख्या एक्सप्रेस 05, 12, 19 एवं 26 दिसम्बर तथा 02, 09, 16, 23 एवं 30 जनवरी और 06, 13, 20 एवं 27 फरवरी को।

    फेरे कम होने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें

    • 15033/15034 पाटलिपुत्र-लखनऊ जं0-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 01, 02, 03, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 दिसम्बर तथा 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 जनवरी और 02, 03, 04, 09, 10 एवं 11 फरवरी को निरस्त रहेगी।
    • 12571 गोरखपुर-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 दिसम्बर तथा 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 जनवरी और 01, 04, 08, 11 एवं 15 फरवरी को निरस्त रहेगी।
    • 15079/15080 पाटलिपुत्र-गोरखपुर-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 01, 03, 05, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 दिसम्बर तथा 02, 04, 05, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 जनवरी और 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11, 13 एवं 15 फरवरी को निरस्त रहेगी।
    • 13019 हावड़ा-काठगोदाम एक्सप्रेस 07, 14, 21 एवं 28 दिसम्बर तथा 04 11, 18 एवं 25 जनवरी और 01, 08, 15 एवं 22 फरवरी को निरस्त रहेगी।
    • 13020 काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस 09, 16, 23 एवं 30 दिसम्बर तथा 06 13, 20 एवं 27 जनवरी और 03, 10, 17 एवं 24 फरवरी को निरस्त रहेगी।
    • 11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 एवं 29 दिसम्बर तथा 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 जनवरी और 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23 एवं 26 फरवरी को निरस्त रहेगी।
    • 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 एवं 30 दिसम्बर तथा 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 एवं 30 जनवरी और 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24 एवं 27 फरवरी को निरस्त रहेगी।
    • 12523 न्यू जलपाईगुड़ी-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस 02, 09, 16, 23 एवं 30 दिसम्बर तथा 06 13, 20 एवं 27 जनवरी और 03, 10, 17 एवं 24 फरवरी को निरस्त रहेगी।