गोरखपुर में ट्रेन से कटकर युवक-युवती की मौत, लड़की के शरीर पर नहीं थे कपड़े; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पिपराइच रेलवे स्टेशन पर सोमवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। युवक और युवती का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से सनसनी फैल गई। युवती के शरीर पर कपड़े न होने की वजह से अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची जीआरपी मामले की छानबीन कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थानीय लोगों के मुताबिक, पिपराइच क्षेत्र के रहने वाले युवक व युवती के बीच करीब दो वर्ष से प्रेम-संबंध था। युवक हैदराबाद में पेंट पालिश करता था और दो दिन पहले ही घर लौटा था। सोमवार की शाम दोनों को लोगों ने रेलवे स्टेशन की तरफ जाते देखा गया। रात करीब आठ बजे ट्रेन गुजरने के बाद पटरी पर दो शव पड़े मिले। सूचना मिलते ही भीड़ जमा हो गई। पहचान होने पर पुलिस ने युवती के स्वजन को घटना की जानकारी दी।

मां ने बताया कि उनकी बेटी कपड़े की दुकान पर काम करती थी। सोमवार की सुबह वह दुकान पर गई थी। देर शाम तक नहीं लौटी तो चिंता होने लगी। रात में नौ बजे सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक पर उसका शव मिला है। मां ने आरोप लगाया कि युवक आए दिन बेटी से छेड़खानी करता था, जिसकी वजह से वह परेशान थी। युवती के शरीर पर कपड़े न होने की वजह से अनहोनी की आशंका गहराती जा रही है। दुकानदार से पूछने पर पता चला कि शाम सात बजे वह दुकान से निकली थी। पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है।