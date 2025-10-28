गोरखपुर में ट्रेन से कटकर युवक-युवती की मौत, लड़की के शरीर पर नहीं थे कपड़े; जांच में जुटी पुलिस
गोरखपुर के पिपराइच रेलवे स्टेशन पर एक युवक और युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती के शरीर पर कपड़े न होने से अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों के बीच प्रेम संबंध था। पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों पहलुओं से जांच कर रही है। युवती की मां ने युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पिपराइच रेलवे स्टेशन पर सोमवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। युवक और युवती का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से सनसनी फैल गई। युवती के शरीर पर कपड़े न होने की वजह से अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची जीआरपी मामले की छानबीन कर रही है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, पिपराइच क्षेत्र के रहने वाले युवक व युवती के बीच करीब दो वर्ष से प्रेम-संबंध था। युवक हैदराबाद में पेंट पालिश करता था और दो दिन पहले ही घर लौटा था। सोमवार की शाम दोनों को लोगों ने रेलवे स्टेशन की तरफ जाते देखा गया। रात करीब आठ बजे ट्रेन गुजरने के बाद पटरी पर दो शव पड़े मिले। सूचना मिलते ही भीड़ जमा हो गई। पहचान होने पर पुलिस ने युवती के स्वजन को घटना की जानकारी दी।
मां ने बताया कि उनकी बेटी कपड़े की दुकान पर काम करती थी। सोमवार की सुबह वह दुकान पर गई थी। देर शाम तक नहीं लौटी तो चिंता होने लगी। रात में नौ बजे सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक पर उसका शव मिला है। मां ने आरोप लगाया कि युवक आए दिन बेटी से छेड़खानी करता था, जिसकी वजह से वह परेशान थी। युवती के शरीर पर कपड़े न होने की वजह से अनहोनी की आशंका गहराती जा रही है। दुकानदार से पूछने पर पता चला कि शाम सात बजे वह दुकान से निकली थी। पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है।
जीआरपी थाना गोरखपुर के प्रभारी अनुज सिंह ने बताया रात 10:30 बजे घटना की जानकारी मिली। सभी पहलुओं की जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ हो जाएगी।
