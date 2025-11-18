गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर मृत पड़ी थी नीलगाय, टकराकर बुलेट सवार युवक की मौत

संवाद सूत्र, बेलघाट। लिंक एक्सप्रेसवे पर सोमवार शाम 7:30 बजे ब्रह्मसारी गांव के पास मृत पड़ी नीलगाय से टकराकर बुलेट सवार युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान राजू गुप्ता निवासी गाजियाबाद के रूप में हुई है।

सूचना पर युवक का भाई मौके पर आने के लिए घर से निकल लिया है। राजू गुप्ता बस्ती में एक शादी समारोह में आए थे। किसी काम से वह लिंक एक्सप्रेसवें से गोरखपुर जा रहे थे। ब्रह्मसारी गांव के पास पहुंचे थे कि मृत पड़ी नीलगाय से टकराकर वह नीचे गिर गए।