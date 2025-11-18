Language
    गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर मृत पड़ी थी नीलगाय, टकराकर बुलेट सवार युवक की मौत

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 09:21 AM (IST)

    गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर एक बुलेट सवार युवक की मृत नीलगाय से टकराकर दर्दनाक मौत हो गई। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था और जानवरों के नियंत्रण को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

    संवाद सूत्र, बेलघाट। लिंक एक्सप्रेसवे पर सोमवार शाम 7:30 बजे ब्रह्मसारी गांव के पास मृत पड़ी नीलगाय से टकराकर बुलेट सवार युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान राजू गुप्ता निवासी गाजियाबाद के रूप में हुई है।

    सूचना पर युवक का भाई मौके पर आने के लिए घर से निकल लिया है। राजू गुप्ता बस्ती में एक शादी समारोह में आए थे। किसी काम से वह लिंक एक्सप्रेसवें से गोरखपुर जा रहे थे। ब्रह्मसारी गांव के पास पहुंचे थे कि मृत पड़ी नीलगाय से टकराकर वह नीचे गिर गए।

    गंभीर हाल में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलघाट लाया गया, जहां डाॅक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बेलघाट थाना पुलिस ने जेब में मिले आधार कार्ड से पहचान कर स्वजन को सूचना दी। जिसके बाद राजू का भाई स्वास्थ्य केंद्र पर आने के लिए घर से निकल गया है।

    वहीं, लिंक एक्सप्रेसवे पर खजनी थाना रुद्रपुर निवासी एक अन्य व्यक्ति की भी नीलगाय से टक्कर हुई, लेकिन उन्हें हल्की चोटें आईं और उपचार करने के बाद चिकित्सकों ने घर भेज दिया।